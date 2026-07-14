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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
21
Время на прочтение
2 мин

Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 15 июля

Луна — не только украшение ночного неба, ближайшее к Земле небесное тело и спутник нашей планеты, но и фактор, оказывающий серьезное влияние на все сферы нашей жизни.

Автор публикации
Фото автора: Галина Королёва Галина Королёва
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Луна

Луна / © Credits

Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так. а не иначе.

Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 15 июля?

Луна рассказывает

День, в первой половине которой нужно продолжать планировать свои — как профессиональные, так и личные — действия наближайшее будущее, а уже послеобеденное время можно приступать к постепенной и неторопливой их реализации.

Луна рекомендует

Предложение поработать — и, как следствие, заработать — может оказаться очень выгодным, поэтому не стоит от него отказываться. Очень важно — во что бы то ни стало — сохранять хорошее настроение, пользуясь для этого способами, которые нам его гарантированно поднимают.

Луна предостерегает

От романтических свиданий и встреч с друзьями в этот день нужно отказаться: достичь взаимопонимания с близкими людьми все равно не удастся, а вот поссориться — причем, с далеко идущими последствиями — вполне. Нельзя делиться с окружающими своими профессиональными планами –слишком велика вероятность того, что он воспользуются ими в своих интересах.

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Дата публикации
Количество просмотров
21
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