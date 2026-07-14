Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 15 июля

Луна / © Credits

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Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так. а не иначе.

Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 15 июля?

Луна рассказывает

День, в первой половине которой нужно продолжать планировать свои — как профессиональные, так и личные — действия наближайшее будущее, а уже послеобеденное время можно приступать к постепенной и неторопливой их реализации.

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Луна рекомендует

Предложение поработать — и, как следствие, заработать — может оказаться очень выгодным, поэтому не стоит от него отказываться. Очень важно — во что бы то ни стало — сохранять хорошее настроение, пользуясь для этого способами, которые нам его гарантированно поднимают.

Луна предостерегает

От романтических свиданий и встреч с друзьями в этот день нужно отказаться: достичь взаимопонимания с близкими людьми все равно не удастся, а вот поссориться — причем, с далеко идущими последствиями — вполне. Нельзя делиться с окружающими своими профессиональными планами –слишком велика вероятность того, что он воспользуются ими в своих интересах.

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