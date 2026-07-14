Не спешите растрогаться: учёные объяснили, почему кошки на самом деле облизывают друг друга

Кошки / © Unsplash

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Учёные пришли к выводу, что кошки могут вылизывать друг друга не только в знак привязанности, но и из-за скрытого соперничества. Новое исследование показывает: алогруминг, который долгое время считался признаком дружеских отношений между животными, иногда может сигнализировать о социальной напряженности.

Об этом сообщило издание The New York Times.

Аллогруминг — то есть взаимное вылизывание — встречается у многих видов животных, в том числе у приматов, лошадей, птиц и даже насекомых. У кошек это поведение долгое время считалось признаком прочных социальных связей. Поскольку животные в основном вылизывают друг другу голову, шею и уши — места, которые сложно очистить самостоятельно, — такое взаимодействие связывали с доверием, заботой и привязанностью.

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Впрочем, исследовательница Гентского университета Морган Ван Белль предположила, что объяснение может быть не столь однозначным. Во время наблюдений за своими домашними питомцами она заметила интересную закономерность: один из кошек начинал вылизывать другого именно тогда, когда тот отдыхал на своём любимом месте у окна. После этого «получатель» груминга почти всегда покидал своё место.

Чтобы проверить, является ли такая ситуация типичной, учёные привлекли к исследованию 53 семьи из разных стран Европы, в которых живут две или более кошки. Хозяев попросили записывать взаимодействие животных на видео и обращать внимание на определенные модели поведения. Собранные записи были случайным образом отобраны и подробно проанализированы с помощью статистических методов.

После анализа исследователи пришли к выводу, что алогруминг может иметь разное значение в зависимости от ситуации. В первом сценарии кошки вели себя спокойно: лежали или сидели рядом, синхронизировали позы и без признаков напряжения вылизывали друг другу голову, шею или уши. Такие взаимодействия действительно соответствовали дружескому поведению.

Однако в другой группе случаев картина была совсем иной. Один кот стоял над другим и настойчиво его вылизывал, а впоследствии между животными нередко возникала конфликтная ситуация. Кошки, ставшие объектом такого груминга, демонстрировали поведение, которое может свидетельствовать о дискомфорте: мяукали или выли, меняли положение ушей, часто облизывали губы или начинали агрессивно реагировать на другого кота.

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Как пояснила соавтор исследования Ноэма Гайдос Кмекова, полученные результаты свидетельствуют о том, что взаимное облизывание нельзя трактовать одинаково во всех случаях. Оно может быть как способом поддержания социальных связей, так и проявлением скрытой напряжённости между животными.

Авторы работы предполагают, что настойчивый алогруминг может служить своеобразным «мирным давлением» — помогать коту прогнать соперника или выразить свое недовольство, не прибегая к открытой драке. В результате другой кот может сам покинуть место или прекратить действие, нежелательное для первого животного.

Независимый ветеринарный поведенческий специалист Эшли Элзерман, не принимавшая участия в исследовании, считает, что эти выводы помогут лучше понять поведение кошек, живущих вместе.

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