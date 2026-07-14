Гучна справа екскомбрига Лучанова: на суді спливли нові скандальні подробиці вбивства братів Мосейчуків (відео)

Станіслав Лучанов під час обрання йому запобіжного заходу / © ТСН

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Екскомандира 155 бригади Станіслава Лучанова Рокитнянський районний суд відправив під варту на два місяці без права на заставу.

Лучанова і 9 бійців його бригади підозрюють у викраденні та вбивстві двох братів Мосейчуків з Київщини. Учора комбрига затримали в Києві, до цього він переховувався.

Про це із зали суду розповіла кореспондентка ТСН Олена Лоскун

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Кореспондентка ТСН зазначила, що засідання суду розпочалось о 13:00, тривало воно недовго. Суддя оголосив взяти підсудного під варту без можливості внесення застави. Саме цього вимагали прокурори, які заявляли, що Станіслав Лучаов може переховуватися від слідства та тиснути на свідків.

«Під час засідання стали відомі нові подробиці справи. Прокурори розповіли, що все почалося із побутового конфлікту, але якого саме вони не уточнили, наголосивши, що це таємниця слідства. Проте саме після конфлікту Лучанов нібито дав наказ підлеглим бійцям їхати в Калинівку до братів: вони зайшли на обістя, одному прострелили нову, вивезли на Полтавщину та вбили. Щоправда, робив це не Лучанов, а його підлеглий Долгаленко», — каже кореспондентка ТСН.

Лучанов заявив, що немає стосунку до справи і нібито «не міг віддавати наказу, бо перебував у відпустці та лікарняному».

У справі фігурує ще 9 осіб, усім їм уже обрали запобіжні заходи. Якщо провину Лучанова доведуть — йому загрожує 8-15 років позбавлення волі або навіть довічне.

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Вбивство братів Мосейчуків на Київщині: що відомо

Екскомандира 155-ї окремої механізованої бригади імені Анни Київської підполковника Станіслава Лучанова та групу його підлеглих підозрюють у викраденні та вбивстві двох цивільних братів — Максима і Романа Мосейчуків — у Білоцерківському районі Київської області.

За даними ЗМІ та слідства, злочин міг статися на ґрунті побутового конфлікту з дружиною комбрига, яку нібито образили місцеві через шум від мотоциклів.

Військові нібито викрали братів, вивезли на територію іншої області та розправилися з ними.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ТСН 16:00 НАЖИВО! НОВИНИ вівторка, 14 ЛИПНЯ

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