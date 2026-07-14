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Російський літак-розвідник наблизився до Польщі: у небо підняли винищувачі
Після встановлення контакту російський літак змінив курс і повернув у бік Росії.
Польські винищувачі, які несли чергування, перехопили російський літак-розвідник Іл-20 над Балтійським морем після його спроби наблизитися до польського повітряного простору.
Про це повідомив міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, передає RMF 24.
За його словами, інцидент стався 14 липня після полудня приблизно за 30 кілометрів від міста Устка.
«Два наші винищувачі, які перебували на чергуванні, перехопили російський літак-розвідник, що намагався увійти до польського повітряного простору. Нехай ця подія чітко покаже всім, хто намагається спотворити реальність, що Росія становить безпосередню загрозу», — заявив Косіняк-Камиш.
Міністр повідомив, що після встановлення контакту з літаком і передавання сигналів про необхідність залишити район, російський Іл-20 змінив курс і повернув у напрямку Росії.
За словами Косіняка-Камиша, це перша за тривалий час спроба Росії наблизитися до морського кордону Польщі з метою виявлення польських систем протиповітряної оборони.
Постійна напруженість на східному фланзі
Це не перший подібний інцидент цього року. 8 квітня польські винищувачі F-16 перехопили та супроводили російський Іл-20, який виконував розвідувальний політ над Балтійським морем без поданого плану польоту та з вимкненим транспондером.
24 квітня польські F-16 також перехопили два російські винищувачі Су-30 над Балтійським морем. Тоді Міноборони Польщі наголосило, що російські літаки не порушували повітряний простір країни.
13 травня польські Повітряні сили перехопили ще один російський літак-розвідник Іл-20М над міжнародними водами Балтійського моря.
29 травня французькі винищувачі Dassault Rafale, які брали участь у місії НАТО з патрулювання повітряного простору Балтії, перехопили два російські Су-30 над Балтійським морем.