ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
Кількість переглядів
1153
Час на прочитання
4 хв

Трагедія у Вишневому вже не секрет: що коїться зараз у місті і хто за це відповість

ТСН повернулася на місце катастрофи у Вишневому, яка коштувала посад топчиновникам «Укроборонпрому»

Автори публікації
Дмитро Фурдак Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
1 коментар
Удар по Вишневому

Удар по Вишневому / © ТСН

Остання публічна поява прем’єр-міністерки Юлії Свириденко була у Вишневому. Вранці 6 липня, після того, як це містечко-супутник Києва пережило справжній армагеддон. Так описують його мешканці ніч жаху, коли снаряди летіли звідусіль і сховку практично не було. Удар Росії по Вишневому знищив п’ять вулиць. Майже сто будинків згоріли дотла. Дев’ятеро людей загинули, ще кілька десятків — поранені.

Глава уряду того ж дня оголосила, що Кабінет міністрів виділить три мільярди гривень на підтримку громади Вишневого. Але далі стала зрозумілою ще одна страшна причина, чому люди опинилися в епіцентрі безперервних вибухів. Уже не секрет: випалені вулиці у Вишневому — наслідок того, що біля приватного сектору був розташований склад із боєприпасами.

Які висновки зробила для себе влада та чиновники — кореспондент ТСН Дмитро Фурдак повернувся з Вишневого.

Скільки сягає око — спалені дощенту приватні будинки. Лиха таких масштабів всього за кілька годин російсько-українська війна ще не робила.

На цих кадрах житель Вишневого знімає те, що лишилося від будинку де він жив. А лишилися хіба що стіни, котрі й досі догорають.

Місцеві розповідають — у ніч проти понеділка спершу прилетіло три балістичних ракети по місцевому підприємству. А вже за певний час почало вибухати все підряд.

«Детонувати десь почало о 3 годині 45 хвилин. Почалися одиночні взриви, а потім вже вони не закінчувались години до 9. Я знаходився в погрібі, потім вже, коли там не було чим дихати, виїхав на вулицю. Добіг, так сказати, до безпечного місця, де вже не падало на голову нічого», — розповів мешканець пошкодженого будинку Олег Самусь.

Весь цей час дружина та донька Олега були в укритті — у підвалі того самого заводу, куди прилетіли ракети.

«І це слава Богу, що ми були там. Було страшно, все тряслося, але, я думаю, не так, як тут вдома», — каже Катерина Самусь. " Коли дивимося ті фотографії та відео, які показують в інтернеті, вид згори на Вишневе, просто починаються знову сльози, трусяться руки і просто переживаєш не тільки за себе, але й за сусідів, що вони залишилися взагалі без нічого».

Дійсно, більше сотні родин у цій частині Вишневого пощастило значно менше. Будинки, які вони будували все життя, стали лише спогадами.

Олена в укриття не ходила. Згадує ту ніч як війну за виживання.

«Була в хаті, поки хата не згоріла. Я поки ховала дітей, як тільки хата загорілась, ми бігли відсюди, тому що тут все було відкрите. Бігла я з сином, а дочка з чоловіком намагалися відкрити гараж, щоб витягнути машину і поїхати на машині», — каже вона.

З самого ранку для всіх стає очевидним: катастрофа — величезна. До Вишневого з’їжджаються рятувальники та сапери з усієї країни. Навіть ходити по рештках людских осель — небезпечно.

«Кожний будинок рятувальників поліція перевіряє. Спочатку заходять вибухотехніки, потім рятувальники і слідчі. Також зразу ми робимо відповідні акти, складають рятувальники, слідчі також документують наслідки цього удару», — зазначав глава МВС Ігор Клименко.

Зовсім скоро причини таких масштабних руйнувань усі починають помічати… просто під ногами. Повсюди на землі — військові снаряди або їхні рештки. Це вони розліталися зі того самого заводу, в укритті якого ховалася Катерина Самусь з донькою, та ще сотні людей.

«Ми завжди переживали, бо в нас по сусідству цей завод, і ми завжди переживали, що там може бути, ну таке могло бути. Ми за це завжди думали і з кожну тривогу ми ходили в сховище і там пережидали. І цей раз ми так само були там», — каже вона.

У день трагедії Володимир Зеленський доручає спецслужбам розібратися — що ж стало причиною таких масштабних руйнувань.

У суботньому зверненні президент заявляє — вже відомі конкретні прізвища посадових осіб Укроборонпрому, які дали добро розмістити склади зі снарядами у Вишневому. Саме ці склади після атаки росіян перетворили затишне передмістя на згарище.

На відбудову постраждалих районів уряд уже в день трагедії виділив із резервного фонду понад три мільярди гривень. Зеленський анонсував найближчим часом рішення для допомоги постраждалим у Вишневому. На винуватців у службовому недбальстві очікує слідство і суд. Утім, головна причина біди відома, і її знають всі — ракети Путіна. От як його дістати?

Коментарі (1)
Сортувати:
els2252
22:32, 2026.07.12
Останні 2 речення як з шкільного твору. Дивуюсь 'майстерності' журналістів.
Дата публікації
Кількість переглядів
1153
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie