Трагедія у Вишневому вже не секрет: що коїться зараз у місті і хто за це відповість

Удар по Вишневому / © ТСН

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Остання публічна поява прем’єр-міністерки Юлії Свириденко була у Вишневому. Вранці 6 липня, після того, як це містечко-супутник Києва пережило справжній армагеддон. Так описують його мешканці ніч жаху, коли снаряди летіли звідусіль і сховку практично не було. Удар Росії по Вишневому знищив п’ять вулиць. Майже сто будинків згоріли дотла. Дев’ятеро людей загинули, ще кілька десятків — поранені.

Глава уряду того ж дня оголосила, що Кабінет міністрів виділить три мільярди гривень на підтримку громади Вишневого. Але далі стала зрозумілою ще одна страшна причина, чому люди опинилися в епіцентрі безперервних вибухів. Уже не секрет: випалені вулиці у Вишневому — наслідок того, що біля приватного сектору був розташований склад із боєприпасами.

Які висновки зробила для себе влада та чиновники — кореспондент ТСН Дмитро Фурдак повернувся з Вишневого.

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Скільки сягає око — спалені дощенту приватні будинки. Лиха таких масштабів всього за кілька годин російсько-українська війна ще не робила.

На цих кадрах житель Вишневого знімає те, що лишилося від будинку де він жив. А лишилися хіба що стіни, котрі й досі догорають.

Місцеві розповідають — у ніч проти понеділка спершу прилетіло три балістичних ракети по місцевому підприємству. А вже за певний час почало вибухати все підряд.

«Детонувати десь почало о 3 годині 45 хвилин. Почалися одиночні взриви, а потім вже вони не закінчувались години до 9. Я знаходився в погрібі, потім вже, коли там не було чим дихати, виїхав на вулицю. Добіг, так сказати, до безпечного місця, де вже не падало на голову нічого», — розповів мешканець пошкодженого будинку Олег Самусь.

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Весь цей час дружина та донька Олега були в укритті — у підвалі того самого заводу, куди прилетіли ракети.

«І це слава Богу, що ми були там. Було страшно, все тряслося, але, я думаю, не так, як тут вдома», — каже Катерина Самусь. " Коли дивимося ті фотографії та відео, які показують в інтернеті, вид згори на Вишневе, просто починаються знову сльози, трусяться руки і просто переживаєш не тільки за себе, але й за сусідів, що вони залишилися взагалі без нічого».

Дійсно, більше сотні родин у цій частині Вишневого пощастило значно менше. Будинки, які вони будували все життя, стали лише спогадами.

Олена в укриття не ходила. Згадує ту ніч як війну за виживання.

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«Була в хаті, поки хата не згоріла. Я поки ховала дітей, як тільки хата загорілась, ми бігли відсюди, тому що тут все було відкрите. Бігла я з сином, а дочка з чоловіком намагалися відкрити гараж, щоб витягнути машину і поїхати на машині», — каже вона.

З самого ранку для всіх стає очевидним: катастрофа — величезна. До Вишневого з’їжджаються рятувальники та сапери з усієї країни. Навіть ходити по рештках людских осель — небезпечно.

«Кожний будинок рятувальників поліція перевіряє. Спочатку заходять вибухотехніки, потім рятувальники і слідчі. Також зразу ми робимо відповідні акти, складають рятувальники, слідчі також документують наслідки цього удару», — зазначав глава МВС Ігор Клименко.

Зовсім скоро причини таких масштабних руйнувань усі починають помічати… просто під ногами. Повсюди на землі — військові снаряди або їхні рештки. Це вони розліталися зі того самого заводу, в укритті якого ховалася Катерина Самусь з донькою, та ще сотні людей.

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«Ми завжди переживали, бо в нас по сусідству цей завод, і ми завжди переживали, що там може бути, ну таке могло бути. Ми за це завжди думали і з кожну тривогу ми ходили в сховище і там пережидали. І цей раз ми так само були там», — каже вона.

У день трагедії Володимир Зеленський доручає спецслужбам розібратися — що ж стало причиною таких масштабних руйнувань.

У суботньому зверненні президент заявляє — вже відомі конкретні прізвища посадових осіб Укроборонпрому, які дали добро розмістити склади зі снарядами у Вишневому. Саме ці склади після атаки росіян перетворили затишне передмістя на згарище.

На відбудову постраждалих районів уряд уже в день трагедії виділив із резервного фонду понад три мільярди гривень. Зеленський анонсував найближчим часом рішення для допомоги постраждалим у Вишневому. На винуватців у службовому недбальстві очікує слідство і суд. Утім, головна причина біди відома, і її знають всі — ракети Путіна. От як його дістати?

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