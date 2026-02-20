Блокировка счетов из-за неявки по повестке: как получить доступ к деньгам

Многие украинцы игнорируют штрафы за нарушение правил военного учета / © pixabay.com

В Украине военнообязанных, уклоняющихся от мобилизации, могут лишить некоторых прав. Значительная часть граждан, получивших штрафы за нарушение правил мобилизации, не спешат их уплачивать. В то же время, такие действия могут иметь серьезные юридические и финансовые последствия.

Среди основных наказаний: закрытие выезда или аннулирования загранпаспорта, лишение права на управление транспортом, за систематическое уклонение от мобилизации предусмотрен штраф или заключение до 5 лет, а также блокирование счетов.

В последнее время значительно усилилось внимание к финансовым операциям лиц, уклоняющихся от призыва.

Блокировка счетов: как узнать об этом

Узнать, что ваш счет заблокирован, можно несколькими способами:

SMS или e-mail сообщение от банка. Обычно банк посылает уведомление о временном ограничении доступа к счету или об отказе в операциях — такое уведомление может поступить и в приложении банка

неудача совершить операцию. Когда вы пытаетесь перевести средства или снять наличные с банкомата, система может вывести сообщение об отказе из-за блокировки

официальное предупреждение от органов власти. В некоторых случаях, когда решение о блокировании счета принимается на основании правовых норм, лицо получает официальное уведомление об этом от правоохранителей или через суд

Как разблокировать свои счета: пошаговая инструкция

Юристы советуют: если вы обнаружили, что ваш счет заблокирован, следует действовать быстро, чтобы разобраться в причине и снять блокировку.

Для начала нужно проверить статус счета. Для этого обратитесь в банк, с помощью онлайн-банкинга или обращения в отделение. Если вам поступило сообщение от банка, ознакомьтесь с деталями.

Если вы не получили информацию о блокировке через банк, обратитесь в органы власти. Если блокировка счета произошла из-за уклонения от мобилизации, это, вероятно, отражается в государственных реестрах. В 2024 году был значительно усилен контроль за уклоняющимися от службы лицами через специальные реестры, куда могут быть внесены данные о таких лицах.

В случае неудачного выяснения причины блокировки, важно обратиться к адвокату, который поможет выяснить, есть ли решение суда, приказ или другие правовые документы, подтверждающие блокировку.

Если ситуация выяснена и блокировка была необоснованной, необходимо подать письменное заявление в банк с просьбой снять блокировку. Важно привести аргументы, подкрепленные документами (справки по ТЦК, медицинские документы или судебные решения).

Если блокировка произошла из-за фактического уклонения от военной службы, необходимо сначала оплатить задолженность, а затем осуществить обновление данных в приложении «Резерв+». Если есть повестка, необходимо приехать в местные ТЦК и СП.

Банк должен разблокировать счет, получив от исполнительной службы данные об уплате долга. Ускорить разблокировку можно, самостоятельно отправив к исполнителю, ведущему ваше дело, скриншот платежа или фото платежной квитанции (подтверждение уплаты штрафа).

Ранее мы писали о том, что отказ ТЦК рассматривать документы на отсрочку, отправленные по почте, является незаконным, поскольку суды разъяснили, что требование «подать лично» не тождественно «прибыть лично». В то же время для успешной подачи документов по почте нужно обязательно добавить в заявление военно-учетный документ, нотариально заверить копии и прислать все ценным письмом с описанием вложения.