Зробіть це з полуницею у березні — влітку будете збирати відра ягід

У другій половині березні, коли температура повітря підвищується, полуниця повільно починає розпускатися. Це ідеальний період, щоб підготувати її до майбутнього сезону. Завдяки простим, але важливим діям, влітку можна отримати гарний урожай.

Як підготувати полуницю після зими, повідомляє Kobieta w INTERIA.PL.

Перед початком весняних робіт з полуницею потрібно зняти покриття, яке захищало її від морозу взимку — солому чи агроволокно.

Догляд за полуницею

Насамперед варто оглянути стан листя кущів полуниці. Слід обрізати сухі частини, а також перевірити наявність будь-яких ознак патогенів. Якщо листя, здається, уражене грибковим захворюванням, то можна застосувати спеціальний протигрибковий засіб.

Далі слід розпушити ґрунт за допомогою сапи чи мотики. Просто обережно перемістіть землю між кущами. Це допоможе аерувати ґрунт. Однак робити це потрібно обережно та делікатно, оскільки полуниця має поверхневу кореневу систему.

Крім того, обережно вирвіть бур’ян, який є між грядок.

Удобрення полуниці

Весна — час, аби вносити добрива на грядку. У березні можна використовувати гній та компост, які містять концентровану кількість добрив, калію та фосфору, необхідних для росту полуниці.

Можна використовувати азотні добрива або ті, що спеціально розроблені для полуниці. Однак з ними потрібно зачекати, поки рослина фактично стимулює ріст, тобто почне випускати нове листя.

Пам’ятайте, що полуниця ніжна рослина, і після початкового догляду її однаково потрібно захищати від морозу.

Пам'ятайте, що полуниця ніжна рослина, і після початкового догляду її однаково потрібно захищати від морозу.