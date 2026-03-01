ТСН у соціальних мережах

Насіння зійде майже все - просто замочіть його у цьому розчині

Щоб насіння зійшло швидше, існують пості методи. Усього кілька кроків — і перші паростки можуть з’явитися значно раніше.

Віра Хмельницька
Насіння.

Насіння.

Весна вже на порозі. Тепер для городників розпочинається один із найважливіших періодів року — підготування до нового сезону. Незабаром на підвіконнях і в теплицях з’являться перші ящики з розсадою, а господарі почнуть висівати насіння овочів і зелені.

Як підготувати насіння, аби отримати 100% проростання, розповів автор YouTube-каналу про польові роботи «Корисне TV».

Досвідчений городник радить замочувати насіння перед пророщуванням у розчині з додаванням дешевого аптечного препарату — тривідсоткового перекису водню. Завдяки цій процедурі кожне зернятко буде знезаражене. Воно легко почне проростати, а сформовані культури дадуть щедрий урожай.

«Щоб отримати швидкі сходи, замочуємо його у спеціальному в розчині. У стаканчик наливає 100 мл, теплої води. Додаємо одну чайну ложку розчину перекису водню. Перемішуємо й замочуємо насіння хоча б на дві години», — йдеться у відео.

За цей час перекис водню розм’якшить оболонку насіння. Городник пояснив:

  • насіння, яке годиться для висівання, потоне;

  • порожнє насіння 0 плаватиме зверху.

«Насіння, яке потонуло, буде продезінфіковане, оболонка буде розм’якшена, і ви отримаєте дуже швидкі сходи», — резюмував він.

Нагадаємо, ми писали про метод, який допоможе проростити розсаду всього за 10 годин.

