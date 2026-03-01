Семена взойдет почти все - просто замочите их в этом растворе

Семена.

Весна уже на пороге. Теперь для огородников начинается один из важнейших периодов года — подготовка к новому сезону. В скором времени на подоконниках и в теплицах появятся первые ящики с рассадой, а хозяева начнут высевать семена овощей и зелени.

Как подготовить семена, чтобы получить 100% прорастание, рассказал автор YouTube-канала о полевых работах «Полезное TV».

Опытный огородник советует замачивать семена перед проращиванием в растворе с добавлением дешевого аптечного препарата — трехпроцентной перекиси водорода. Благодаря этой процедуре каждое зернышко будет обеззаражено. Оно легко начнет прорастать, а сложившиеся культуры дадут обильный урожай.

«Чтобы получить быструю лестницу, замачиваем его в специальном в растворе. В стаканчик наливает 100 мл, теплой воды. Добавляем одну чайную ложку раствора перекиси водорода. Перемешиваем и замачиваем семена хотя бы на два часа», — говорится в видео.

За это время перекись водорода размягчит оболочку семян. Огородник объяснил:

семена, которые годятся для высева, утонут;

пустые семена 0 будут плавать сверху.

«Потонувшие семена будут продезинфицированы, оболочка будет размягчена, и вы получите очень быструю всходу», — резюмировал он.

