Что посадить рядом со свеклой: лучшие соседи

Свекла.

Свекла — один из важных ингредиентов традиционного украинского блюда — борща. Именно поэтому выращивают его почти на каждой грядке. Чтобы получить хороший урожай, следует не только обеспечить овощу солнечное место и легкую, хорошо дренированную почву, но и обеспечить правильное соседство.

Что стоит посадить рядом со свеклой, а что нет — читайте в материале ТСН.ua.

С какими овощами следует сажать свеклу

Чтобы свекла хорошо росла, а урожай был большим, следует обеспечить ему правильное соседство. Тогда овощи будут стимулировать друг друга к росту. Что сажать у свеклы:

морковь,

лук,

редьк,

репа,

свекла.

Морковь и репа улучшают качество почвы, а их аромат отпугивает вредителей. Редис снижает риск грибковых заболеваний, а лук выделяет фитонциды, которые также повредят непрошеным гостям.

Хорошими соседями для свеклы являются цветная и пекинская капусты, брокколи и кольраби, потому что крестоцветные овощи положительно влияют на свеклу, обеспечивая обильный урожай.

Бархатцы также можно сажать рядом со свеклой. Они помогают уничтожать вредителей, а также будут эффективно бороться с бактериями, вызывающими корневую гниль.

Что не сажать рядом со свеклой

Планируя грядки на новый сезон, следует учесть, что свекла не любит соседство рядом с такими овощами, как:

бобы,

чеснок,

шпинат,

картофель,

помидоры.

Эти овощи будут конкурировать со свеклой за питательные вещества и таким образом будут ослаблять ее рост и качество. Свекле для роста нужно много солнца. Также после дождя, росы или полива он должен иметь возможность быстро высохнуть.

