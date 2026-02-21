ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
329
Время на прочтение
2 мин

Что посадить рядом со свеклой: лучшие соседи

Посадите на грядке у свеклы бархатцы и мяту – вредители исчезнут мгновенно.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Свекла.

Свекла. / © Pixabay

Свекла — один из важных ингредиентов традиционного украинского блюда — борща. Именно поэтому выращивают его почти на каждой грядке. Чтобы получить хороший урожай, следует не только обеспечить овощу солнечное место и легкую, хорошо дренированную почву, но и обеспечить правильное соседство.

Что стоит посадить рядом со свеклой, а что нет — читайте в материале ТСН.ua.

С какими овощами следует сажать свеклу

Чтобы свекла хорошо росла, а урожай был большим, следует обеспечить ему правильное соседство. Тогда овощи будут стимулировать друг друга к росту. Что сажать у свеклы:

  • морковь,

  • лук,

  • редьк,

  • репа,

  • свекла.

Морковь и репа улучшают качество почвы, а их аромат отпугивает вредителей. Редис снижает риск грибковых заболеваний, а лук выделяет фитонциды, которые также повредят непрошеным гостям.

Хорошими соседями для свеклы являются цветная и пекинская капусты, брокколи и кольраби, потому что крестоцветные овощи положительно влияют на свеклу, обеспечивая обильный урожай.

Бархатцы также можно сажать рядом со свеклой. Они помогают уничтожать вредителей, а также будут эффективно бороться с бактериями, вызывающими корневую гниль.

Что не сажать рядом со свеклой

Планируя грядки на новый сезон, следует учесть, что свекла не любит соседство рядом с такими овощами, как:

  • бобы,

  • чеснок,

  • шпинат,

  • картофель,

  • помидоры.

Эти овощи будут конкурировать со свеклой за питательные вещества и таким образом будут ослаблять ее рост и качество. Свекле для роста нужно много солнца. Также после дождя, росы или полива он должен иметь возможность быстро высохнуть.

Напомним, мы писали о том, что усадить рядом с капустой, чтобы получить большой урожай.

Дата публикации
Количество просмотров
329
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie