Что посадить рядом со свеклой: лучшие соседи
Посадите на грядке у свеклы бархатцы и мяту – вредители исчезнут мгновенно.
Свекла — один из важных ингредиентов традиционного украинского блюда — борща. Именно поэтому выращивают его почти на каждой грядке. Чтобы получить хороший урожай, следует не только обеспечить овощу солнечное место и легкую, хорошо дренированную почву, но и обеспечить правильное соседство.
Что стоит посадить рядом со свеклой, а что нет — читайте в материале ТСН.ua.
С какими овощами следует сажать свеклу
Чтобы свекла хорошо росла, а урожай был большим, следует обеспечить ему правильное соседство. Тогда овощи будут стимулировать друг друга к росту. Что сажать у свеклы:
морковь,
лук,
редьк,
репа,
свекла.
Морковь и репа улучшают качество почвы, а их аромат отпугивает вредителей. Редис снижает риск грибковых заболеваний, а лук выделяет фитонциды, которые также повредят непрошеным гостям.
Хорошими соседями для свеклы являются цветная и пекинская капусты, брокколи и кольраби, потому что крестоцветные овощи положительно влияют на свеклу, обеспечивая обильный урожай.
Бархатцы также можно сажать рядом со свеклой. Они помогают уничтожать вредителей, а также будут эффективно бороться с бактериями, вызывающими корневую гниль.
Что не сажать рядом со свеклой
Планируя грядки на новый сезон, следует учесть, что свекла не любит соседство рядом с такими овощами, как:
бобы,
чеснок,
шпинат,
картофель,
помидоры.
Эти овощи будут конкурировать со свеклой за питательные вещества и таким образом будут ослаблять ее рост и качество. Свекле для роста нужно много солнца. Также после дождя, росы или полива он должен иметь возможность быстро высохнуть.
