- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 229
- Время на прочтение
- 2 мин
Украина входит в тридцать стран мира с самым старым населением - министр
Почти 22% украинцев — люди в возрасте 65 лет и старше.
Украина входит в тридцатку стран мира с самым старым населением. Поэтому Минсоцполитики развивает флагманское направление "Активное долголетие", чтобы люди постарше оставались активными, здоровыми и интегрированными в жизнь общин.
Об этом сообщил Министр социальной политики, семьи и единства Украины Денис Улютин после встречи с послом Японии в Украине Накагоме Масаши.
Представители Украины и Японии обсудили расширение сотрудничества в социальной сфере, в частности в программах активного долголетия для людей старшего возраста, реабилитации и жилищных проектах для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).
«Украина входит в тридцать стран мира с самым старым населением. Почти 22% украинцев — люди в возрасте 65 лет и старше. Именно поэтому Минсоцполитики развивает флагманское направление "Активное долголетие", чтобы люди постарше оставались активными, здоровыми и интегрированными в жизнь общин. Мы высоко ценим опыт Японии в этом вопросе и искренне заинтересованы в стратегическом партнерстве», – сказал Денис Улютин.
Во время встречи обсудили
развитие безбарьерной инфраструктуры для пожилых людей;
обеспечение вспомогательными средствами реабилитации и инклюзивных маршрутов;
активную интеграцию пожилых людей в общественную жизнь;
жилищные программы для переселенцев в городах Киев, Львов и Днепр, где японские компании имеют опыт реализации таких проектов;
внедрение современных реабилитационных технологий и подготовки специалистов;
академические программы обмена по повышению квалификации украинских реабилитологов и протезистов;
возможность японских инвестиций в развитие реабилитационных учреждений в управлении Минсоцполитики.
Посол Японии Накагоме Масаши подчеркнул, что Япония заинтересована в углублении сотрудничества, ценит украинский опыт поиска решений для сложных социальных вызовов и готова способствовать развитию двусторонних проектов.
