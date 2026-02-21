Украина входит в тридцать стран мира с самым старым населением - министр

Люди / © УНИАН

Реклама

Украина входит в тридцатку стран мира с самым старым населением. Поэтому Минсоцполитики развивает флагманское направление "Активное долголетие", чтобы люди постарше оставались активными, здоровыми и интегрированными в жизнь общин.

Об этом сообщил Министр социальной политики, семьи и единства Украины Денис Улютин после встречи с послом Японии в Украине Накагоме Масаши.

Представители Украины и Японии обсудили расширение сотрудничества в социальной сфере, в частности в программах активного долголетия для людей старшего возраста, реабилитации и жилищных проектах для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).

Реклама

«Украина входит в тридцать стран мира с самым старым населением. Почти 22% украинцев — люди в возрасте 65 лет и старше. Именно поэтому Минсоцполитики развивает флагманское направление "Активное долголетие", чтобы люди постарше оставались активными, здоровыми и интегрированными в жизнь общин. Мы высоко ценим опыт Японии в этом вопросе и искренне заинтересованы в стратегическом партнерстве», – сказал Денис Улютин.

Во время встречи обсудили

развитие безбарьерной инфраструктуры для пожилых людей;

обеспечение вспомогательными средствами реабилитации и инклюзивных маршрутов;

активную интеграцию пожилых людей в общественную жизнь;

жилищные программы для переселенцев в городах Киев, Львов и Днепр, где японские компании имеют опыт реализации таких проектов;

внедрение современных реабилитационных технологий и подготовки специалистов;

академические программы обмена по повышению квалификации украинских реабилитологов и протезистов;

возможность японских инвестиций в развитие реабилитационных учреждений в управлении Минсоцполитики.

Посол Японии Накагоме Масаши подчеркнул, что Япония заинтересована в углублении сотрудничества, ценит украинский опыт поиска решений для сложных социальных вызовов и готова способствовать развитию двусторонних проектов.

Напомним, ранее мы писали о том, что ученые выяснили, что дожившие до 100 лет люди имеют меньше серьезных болезней, чем их ровесники.