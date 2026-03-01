ТСН в социальных сетях

Эксклюзив ТСН
310
1 мин

Новые правила передвижения по мосту Патона в Киеве: о чем предупреждают горожан

В КГГА прокомментировали рекомендации об открытых окнах автомобилей.

Александр Марущак Светлана Несчетная
Мост Патона в Киеве

Мост Патона в Киеве / © УНИАН

В Сети активно обсуждают правила проезда аварийным мостом Патона в Киеве.

На картинке водителям рекомендуют: держать окна автомобилей открытыми, разблокированными дверями, ремень безопасности отстегнутым, а телефон под рукой.

Такую памятку с правилами опубликовал на своей странице в социальной сети Максим Бахматов, глава Деснянской РГА, назвав информацию важной, но «неформальной».

ТСН.ua уже сообщал о действительно критическом состоянии моста Патона, что подтверждают ученые и эксперты, но появление «правил» еще больше встревожило киевлян.

Правила проезда моста Патона / © Максим Бахматов/Facebook

Правила проезда моста Патона / © Максим Бахматов/Facebook

Мы поинтересовались у КГГА, как воспринимать опубликованные чиновником правила?

В Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА нам сообщили, что специалистами предприятия «Киевавтодоргород» в круглосуточном режиме ведется мониторинг эксплуатационного состояния несных конструкций сооружений моста им. Е. А. Патона через р. Днепр.

«Ранее движение грузового транспорта было запрещено и установлены ограничительные наливные барьеры с запрещением движения автотранспорта в первых полосах движения проезжей части моста. На сегодняшний день его полное перекрытие не предусмотрено», — сообщили ТСН.ua в Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА.

Ранее ТСН.ua объяснял, почему мост Патона может сложиться как карточный дом. Специалисты обнаружили коррозию всех конструкций и предостерегают возникновение возможных аварийных ситуаций из-за ежедневных нагрузок.

310
