В Киеве бьют тревогу из-за критического состояния моста Патона: что с ним не так

Мост Патона / © УНИАН

Техническое состояние моста имени Е.А. Патона в Киеве вызывает серьезную обеспокоенность ученых. Специалисты предупреждают: сооружение нуждается в неотложных решениях, ведь его остаточный ресурс фактически исчерпан.

Об этом рассказал академик НАН Украины, первый вице-президент Академии Вячеслав Богданов.

Мосты в Украине работают с перегрузкой

По данным Украинского института стальных конструкций им. В.М. Шимановского и Института электросварки им. Е.А. Патона НАН Украины, в Украине эксплуатируется более 28 тысяч мостов и путепроводов. Значительная часть из них работает в условиях перегрузки.

Техническое состояние моста имени Е.А. Патона. / © Національна академія наук України

Специалисты отмечают, что если железнодорожные мосты находятся под постоянным техническим контролем, автодорожные и коммунальные сооружения часто не отвечают современным требованиям безопасности. Кроме того, в стране фактически отсутствует единая система технического надзора за подобными объектами.

Сложная ситуация в Киеве

По результатам обследований мостовых переходов столицы:

Дарницкий мост признан трудоспособным;

Северный и Южный – ограничено работоспособными;

мост Метро и мост Патона – нетрудоспособными (аварийными).

При этом аварийный статус городов Патона еще с 2017 года.

Техническое состояние моста имени Е.А. Патона. / © Національна академія наук України

Критические повреждения конструкций

Наибольшее беспокойство вызывает само состояние моста Патона. Последние обследования зафиксировали:

критическую коррозию несевных элементов;

значительные повреждения главных и поперечных балок;

трещины в соединениях поясов и стен головных балок.

По словам специалистов, металл поперечных балок, на которых держатся плиты проезжей части, уже почти полностью разрушен коррозией. В настоящее время транспорт двигается преимущественно благодаря относительно стабильному состоянию главных балок.

Впрочем, ученые предупреждают: коррозионные процессы становятся все менее прогнозируемыми, а остаточный ресурс сооружения оценивается как нулевой.

Бюрократия тормозит ремонт

Несмотря на то, что еще в 2018 году Киевские городские власти определили "Киевавтодор" заказчиком реконструкции, тендеры на проектирование трижды отменяли в 2020-2021 годах.

В то время как ремонт моста Метро уже приступили, мост Патона фактически остается без необходимых работ.

Историческое наследие под угрозой

Мост Патона – это не только важная транспортная артерия между левым и правым берегами Днепра. Это первое в мире цельносварное автодорожное сооружение, символ украинской инженерной школы и объект исторического наследия, который признан выдающейся сварной конструкцией ХХ века.

В начале 2026 года Национальный комитет Украины по теоретической и прикладной механике обратился к правительству с предложениями по организации и финансированию капитального ремонта моста.

Ученые НАН Украины, Институт электросварки им. Е.А. Патона и Украинский институт стальных конструкций заявили о готовности оказать экспертную поддержку.

Специалисты отмечают: вопрос восстановления моста давно перезрел и нуждается в системном государственном решении.

