Сроки службы в армии: в Минобороны готовят новую систему контрактов

Мобилизация / © ТСН

Заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса заявил, что вопросы четких сроков военной службы планируют урегулировать из-за новой системы контрактов.

Об этом Палиса рассказал в интервью "Радио Свобода".

По его словам, соответствующий концепт и законопроект еще раньше подготовило Министерство обороны, однако после смены руководства ведомства документ решили доработать.

"Что касается контрактов, был наработан еще предыдущим министром обороны концепт и проект закона, который уже подавался в Верховную Раду. Сейчас в связи с изменениями министров министр Федоров взял паузу на определенные доработки в соответствии со своим видением. В ближайшее время мы все ожидаем предложенный новый проект", - отметил Палиса.

Он подчеркнул, что общественный запрос на определенные сроки службы понятен, однако решения должны учитывать реальную ситуацию на фронте.

"Запрос на сроки службы ясен, и мы попытаемся все-таки его реализовать путем контрактов. Но также нужно учитывать и текущую ситуацию на фронте", - добавил заместитель руководителя ОП.

Напомним, Министерство обороны готовит комплексный план для решения накопившихся проблем с мобилизацией и случаями самовольного покидания воинских частей. По словам Министра обороны Михаила Федорова, одним из ключевых элементов этой стратегии станет более широкое привлечение иностранцев к выполнению боевых задач. Конкретные решения планируется представить и постепенно внедрять в ближайшие месяцы.