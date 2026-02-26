Эксперт пояснил, что необходимо для перевода ВСУ на контрактную основу

ВСУ / © СБУ

Переход Вооруженные Силы Украины на контрактную основу невозможен без комплексного подхода, кроме финансовой мотивации, требуется системная работа с гражданами и формирование подготовленного резерва еще до вступления на службу.

Об этом в эфире телеканала Эспрессо заявил военный обозреватель, председатель совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.

«Сохранение специалистов в армии – это правильный подход. Еще во времена АТО это показало, что такой формат дает результат, если правильно подходить к контрактной службе, тем более сейчас, когда важен вопрос финансовой мотивации», — подчеркнул он.

В то же время Тимочко подчеркнул, что для заключения контракта человек, прежде всего, должен осознанно прийти в армию.

"Но есть еще один очень важный момент: чтобы заключить с человеком контракт на службу в армии, он должен к нему прийти", - отметил он.

По его словам, для обеспечения непрерывности этого процесса необходима широкая информационная кампания и активная работа с гражданами вне войск.

«Для того, чтобы этот процесс был непрерывным и люди приходили на контрактную службу, должна проходить масштабная информационная кампания и работа с гражданами вне армии — с разными возрастными категориями, с людьми разных профессий», — пояснил Тимочко.

Он также подчеркнул, что система контрактов должна быть гибкой с разными сроками службы, с учетом специальностей и воинских званий.

Отдельное внимание, по его словам, следует уделять доармейской подготовке: создавать резерв, проводить военные выучки вне армии, чтобы будущие военнослужащие не испытывали страха или неопределенности.

«Когда человек понимает и знает, что такое армия, манипулировать ею гораздо труднее. Если она понимает, что такое военная служба, то и злоупотреблений будет меньше. Очень важна общая коммуникация», — отметил он.

Тимочко добавил, что обсуждение этого вопроса в парламенте позволяет надеяться на системный подход.

«То, что это наконец-то начали нарушать в парламенте, дает надежду, что подход будет системным — не одноразовым, эмоциональным, а профессиональным. У парламента есть все рычаги, чтобы сделать это системной ответственностью и создать комфортные условия для прохождения военной службы», — подытожил он.

Ранее сообщалось, что правительство Украины подало в Верховную Раду законопроект, касающийся усовершенствования условий заключения контрактов о прохождении военной службы и предоставлении отсрочки от мобилизации .

Мы ранее информировали, что правительство утвердило проект закона, внедряющего новые контракты для военнослужащих, отвечая на ключевые запросы общества .