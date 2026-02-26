Россия и Китай формируют мощный альянс на фоне войны в Украине: подробности от The Times

Путин и Си / © Associated Press

За время полномасштабного вторжения России в Украину стратегическое партнерство между Москвой и Пекином существенно усугубилось. Несмотря на официальные дипломатические заявления о нейтралитете, Китай стал ключевым экономическим и технологическим сопротивлением российскому режиму в условиях жестких западных санкций.

Об этом пишет аналитик Роджер Бойес в своей статье для издания The Times.

По его словам, на Пекин приходится около 40% всего российского экспорта нефти. Экономическая взаимозависимость стремительно растет: в прошлом году общий товарооборот между двумя странами достиг рекордных 250 миллиардов долларов.

Экономический «спасательный круг» в обмен на ресурсы

Эксперт напоминает, что во время Мюнхенской конференции по безопасности министр иностранных дел Китая Ван I пытался позиционировать свое государство как «настоящий друг Европы». Однако реальные действия Пекина говорят о другом: Китай фактически бросил Москве экономический спасательный круг. С начала войны между представителями РФ и КНР состоялось не менее 19 официальных встреч и видеоконференций.

«Это был рост близости, начавшийся с жесткого соглашения — Китай по большой скидке покупал газ, который Россия больше не могла продавать Западной Европе, а затем поставлял дроны двойного назначения, делая вид, что они предназначены только для учебных целей», — объясняет Бойес.

Более того, Москва предложила Пекину масштабный инфраструктурный проект: строительство 400-километрового участка Сибирской железной дороги. В обмен на это Китай должен получить расширенный доступ к богатым месторождениям полезных ископаемых в этом регионе.

Как Китай и Россия планируют «новую эру»

Вызов глобальному доминированию Соединенных Штатов со стороны российско-китайского союза становится все более откровенным. По словам аналитика, 73-летний Путин и 72-летний Си Цзиньпин уже разрабатывают долгосрочные планы на эру «после Трампа».

«Си не хочет, чтобы Путин проиграл в Украине, и не хочет, чтобы бьющая себя в грудь Россия требовала более равного статуса с Китаем. Они близки, становятся все ближе, но все еще не близнецы», — подчеркивает автор материала.

Эксперт отмечает, что Китай и Россия имеют более широкое пространство для геополитического маневра, чем страны Запада. Они рассчитывают на вероятную политическую нестабильность в США и Европе. В частности, апрельские выборы в Венгрии могут усилить позиции ультраправых сил в ЕС, что чревато единством континента.

«В любом случае, дуэт Си-Путин готов к действиям. В отличие от Трампа время на их стороне. Роскошь бесконкурентных выборов никогда не была столь важна в геополитике», — резюмирует Бойес.

Как Китай помогает воевать России

Напомним, после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, Россия оказалась под беспрецедентным санкционным давлением США и ЕС и фактически потеряла значительную часть западных партнеров. Провал быстрого наступления на Киев и переход к затяжной войне заставили Москву искать новые экономические и политические опоры, среди которых ключевую роль постепенно стал играть Китай.

В материале Newsweek отмечалось, что в НАТО Пекин называют «решающим фактором», позволяющим России поддерживать военную кампанию в течение нескольких лет. Китайская сторона официально декларирует нейтралитет и заявляет о намерении играть «конструктивную роль» в урегулировании и гуманитарных вопросах.

Аналитики обращают внимание на то, что Китай существенно расширил экономическое сотрудничество с РФ. Торговля между странами возросла до рекордных показателей, в частности, за счет поставок российских энергоносителей и экспорта китайских технологий и компонентов двойного назначения. По оценкам европейских структур, значительная доля критически важных комплектующих для российского оборонного сектора сейчас поступает именно из Китая.

В то же время, Пекин избегает прямых поставок вооружения, стараясь не попасть во вторичные санкции США. Такая стратегия позволяет сохранять формальный нейтралитет и одновременно поддерживать экономическую устойчивость России.

Эксперты также отмечают, что на фоне войны зависимость Москвы от Пекина возросла, а Китай все больше выступает в роли старшего партнера, влияющего на баланс сил в двусторонних отношениях. Лидеры обоих государств регулярно контактируют и заявляют о намерении укреплять стратегическое сотрудничество в условиях глобальной напряженности.

Китай спасает российскую нефть

К слову, после сокращения импорта российской нефти Индией Москва вынуждена изменять морскую логистику снабжения. По данным Bloomberg, нефть Urals все чаще перегружается с небольших судов на супертанкеры класса VLCC в Красном море для дальнейшей транспортировки в Китай.

С декабря несколько миллионов баррелей сырья сначала доставляли через европейские воды и Суэцкий канал, а уже там осуществляли перевалку судно в судно. Аналитики отмечают, что это свидетельствует о росте зависимости России от китайского рынка на фоне санкционного давления и падении спроса со стороны Индии.

Статистика подтверждает изменение направления экспорта: в феврале объемы поставок в Китай существенно выросли и компенсировали сокращение индийских закупок. Новые маршруты длиннее и сложнее, однако позволяют РФ поддерживать экспорт нефти в условиях ограничений.