Тайный тыл Путина: как Китай помогает РФ преодолеть нефтяной кризис

Президент России Владимир Путин и лидер Китая Си Цзиньпин / © Associated Press

Россия радикально меняет морскую логистику нефти из-за падения спроса в Индии. Теперь нефть Urals перегружают на огромные супертанкеры в Красном море для дальнейшей доставки в Китай. Несмотря на санкции и логистические трудности, Пекин становится главным спасителем бюджета РФ.

Об этом говорится в статье Bloomberg.

В течение нескольких последних лет главным покупателем российской нефти, транспортируемой по морю, была Индия. Однако теперь она уменьшила объемы закупок, и эту нишу активно занимает Китай. В ответ Россия начала чаще перегружать нефть на сверхбольшие танкеры класса VLCC, способные перевозить до 2 млн баррелей.

С декабря примерно 6,3 — 6,9 млн баррелей нефти Urals сначала транспортировали небольшими судами через европейские воды и Суэцкий канал в Красное море, где ее уже передавали на четыре супертанкера. Такие операции ранее почти не проводились в этом районе, что подтверждают данные платформ Vortexa Ltd. и Kpler.

«Это сигнализирует о растущей зависимости от Китая как основного рынка сбыта российской нефти Urals», — сказала аналитик Анна Жминько.

Китай увеличивает закупки российской нефти

Перевалка «судно-в-судно» вместе с использованием крупных танкеров свидетельствует об изменении структуры рынка: Китай увеличивает закупки нефти, тогда как индийские нефтеперерабатывающие компании их сокращают. Аналитики считают, что это означает усиление зависимости России от китайского направления как ключевого рынка сбыта Urals.

Россия компенсировала падение экспорта нефти в Индию

После начала полномасштабной войны против Украины и введения санкций Россия смогла перестроить экспортные маршруты, хотя это требует более сложных схем и дополнительных затрат. Последнее давление США на поставки российской нефти в Индию еще больше стимулировало Китай наращивать импорт.

Статистика это подтверждает: в первые 18 дней февраля объемы поставок российской нефти в китайские порты достигли 2,09 млн баррелей в сутки — против 1,72 млн в январе и 1,39 млн в декабре. Таким образом, падение экспорта в Индию было полностью компенсировано.

Использование супертанкеров является экономически целесообразным из-за значительно более длинного маршрута между Россией и Китаем. К тому же такие суда могут выполнять роль плавучих хранилищ, если у груза временно нет покупателя.

Супертанкеры и путь российской нефти в Китай

Новый пункт перевалки в Красном море появился на фоне усиленного контроля в традиционных местах — вблизи северной части Суэцкого канала, а также у берегов Греции и Мальты. В районе Персидского залива такие операции стали менее привлекательными из-за активного присутствия ВМС США вблизи Омана.

Супертанкер Sahara, построенный в 2007 году и включенный в санкционные списки США, недавно принял нефть у Синайского полуострова. Он загрузил около 1,7 млн баррелей, доставленных меньшими судами, после чего перевез их на Дальний Восток России, где груз снова перегрузили для дальнейшей доставки в Китай.

В конце концов, транспортировка нефти от черноморского порта «Новороссийск» до конечного пункта длилась примерно три месяца — тогда как обычно такой маршрут занимает всего 5 — 6 недель. Информации о владельце и менеджере судна, зарегистрированных в Либерии, в открытых морских базах нет.

Китай помогает РФ с дронами и оружием

Полномасштабное вторжение РФ в Украину привело к международной изоляции Москвы, заставив ее искать поддержки у Китая. Newsweek отмечает, что Пекин стал «решающим фактором» в затяжной войне: несмотря на официальный нейтралитет, КНР обеспечивает до 80% критических компонентов для российского ВПК, в частности электронику для дронов. Эксперты называют это скрытым «ленд-лизом». Китай избегает прямых поставок оружия, чтобы не попасть под санкции.

Благодаря рекордному товарообороту и продвижению кремлевских нарративов на Глобальном Юге, Пекин де-факто стал «старшим партнером» РФ, используя ее зависимость для усиления собственного геополитического влияния и противовеса Западу.

По данным издания The Japan Times, в 2025 году Китай существенно усилил поддержку РФ в войне, поставляя критические компоненты и минералы для оружия, без которых Москва не смогла бы воевать, и эта тенденция сохранится в 2026 году. Пекин игнорирует призывы Европы к миру, а Таиланд стал ключевым посредником для обхода санкций. В частности, за 11 месяцев 2025 года РФ через Таиланд импортировала китайских дронов на 125 млн долл, что в восемь раз превышает предыдущие показатели.