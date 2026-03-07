Что посадить в марте: 10 луковиц, которые превратят сад в яркий цветник

сад / © Associated Press

Реклама

Если хочется, чтобы сад летом радовал насыщенными красками, март — самое время высаживать луковицы цветов. По словам ландшафтного дизайнера и автора Энн-Мари Павелл, правильно подобранные растения способны обеспечить непрерывное цветение от начала лета до осенних заморозков.

Об этом сообщило издание House Beautiful.

Эксперт советует обратить внимание на несколько эффектных и одновременно неприхотливых видов, которые легко выращивать даже на небольших участках, в контейнерах или на клумбах.

Реклама

Какие луковицы стоит посадить в марте

Гладиолус «Бархатные глаза»

Это растение имеет насыщенные красно-фиолетовые цветы с малиновыми оттенками. Высокие стебли могут вырастать до 1,5 м, поэтому гладиолусы хорошо подходят для создания вертикальных акцентов в саду. Кроме того, они долго стоят в срезе — до двух недель. Gladiolus communis subsp. byzantinus

Пурпурные воронковидные цветы с белыми отметинами выглядят эффектно на фоне мечевидных листьев. Растение хорошо растет на солнце и почти не нуждается в уходе. Крокосмия «Эмили Маккензи»

Цветы насыщенного оранжевого цвета с темно-красным центром добавляют клумбам яркости. Крокосмия хорошо растет как на солнечных участках, так и в полутени. Лилия «Арабский рыцарь» (Lilium martagon)

Это лилия с поникшими цветками и лепестками, загнутыми назад. На одном стебле может появляться до нескольких десятков бутонов. Растение имеет приятный аромат. Лилия «Клод Шрайд»

Сорт с насыщенно-малиновыми лепестками и золотистыми пятнышками. Цветет в конце весны или в начале лета и может радовать цветами до шести недель. Eucomis comosa «Sparkling Burgundy»

Известный как ананасовая лилия, растение имеет декоративные бордовые стебли и цветы в форме звезд, раскрывающиеся в кремово-белых и розовых оттенках. Лиатрис колосистый

Фиолетовые колосовидные соцветия привлекают опылителей и добавляют клумбе вертикальной структуры. Растение неприхотливое и хорошо переносит летнюю жару. Диерама пульчерримум

Это растение иногда называют «удочкой ангела». Ее нежные колокольчатые цветы на длинных изогнутых стеблях легко колышутся от ветра. Нерине боудении «Изабель»

Луковичное растение, зацветающее осенью, яркие розовые цветы появляются в сентябре-октябре, когда большинство растений в саду уже отцвели. Amarine tubergenii «Tomoko»

Гибрид нерины и амариллиса. Растение формирует высокие безлиственные стебли с цветами розово-пурпурных оттенков и часто используется для срезки.

Напомним, после зимы сад часто имеет запущенный вид, но спешить с обрезкой не стоит. Эксперты объяснили, какие многолетники в марте нуждаются в уходе, а какие лучше не трогать.