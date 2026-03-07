ТСН у соціальних мережах

Гламур
831
1 хв

Відомий український актор власноруч зголив волосся і здивував новим виглядом

Артист наважився на кардинальну зміну образу.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Артур Логай

Артур Логай / © instagram.com/logai.arthur

Український актор Артур Логай власноруч зголив своє волосся та здивував новим виглядом.

Артист наважився на кардинальні зміни в образі. Вирішив він це зробити на камеру. У своєму Instagram артист опублікував відео, де спочатку стоїть в чорному костюмі, білій сорочці та краватці. Потім Артур Логай неочікувано бере до рук машинку для стрижки та позбувається своєї густої шевелюри.

Артур Логай / © instagram.com/logai.arthur

Артур Логай / © instagram.com/logai.arthur

На наступних кадрах актор постав вже у кардинально новому образі. Волосся артиста було коротко підстриженим. При цьому офіційне вбрання замінили джинси, тренч і кофтина.

"Настав час змін", - коротко підписав ролик артист.

Артур Логай / © instagram.com/logai.arthur

Артур Логай / © instagram.com/logai.arthur

Поки одні підписники актора вгадували, навіщо потрібні такі кардинальні зміни і чи не для нової ролі в кіно, то інші ж упізнали, що Артур Логай перевтілився в персонажа Піта Данема з фільму "Хулігани Зеленої вулиці".

Нагадаємо, нещодавно в Мережі з'явились нові фото молдовського співака Дана Балана. Артист змінився просто до невпізнання і здивував кардинально іншим образом.

