Укрaїнa

Укрaїнa
60
1 хв

Погода в Києві: синоптики здивували прогнозом на 8 березня

Весняне тепло поступово приходить до столиці.

Олена Капнік
Тюльпан.

Тюльпан. / © Associated Press

У неділю, 8 березня, в Києві пануватиме суха та доволі тепла погода. Хоча вночі буде трохи прохолодно.

Про це повідомили синоптики Укргідрометцентру.

Протягом дня у столиці буде мінлива хмарність. Опадів не прогнозується. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

У Києві стовпчики термометрів покажуть від 0° до 2° морозу вночі, а вдень повітря прогріється до 8-10° тепла. У Київській області вночі температура повітря буде 0-5° морозу, а вдень - 7-12° тепла.

Нагадаємо, вночі проти 7 березня армія РФ вдарила по Києву безпілотниками і ракетами. Наслідки фіксують у кількох районах столиці. Було пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури - без теплопостачання опинилися 1905 будинків в Печерському, Дніпровському, Голосіївському та Солом’янському районах.

60
