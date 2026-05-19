У росіян "горить" від страху: зварили гігантський "мангал" на сторожовому кораблі (фото)

Cітка на російському кораблі проєкту «Охотник» / © Defense Express

Росіяни почали встановлювати «мангали» з сітки рабиці на сторожові кораблі проєкту 22460 «Охотник» для захисту від українських дронів. Аналітики пояснили, чому цей захист є абсолютно марним проти реальних загроз.

Про це пише Defense Express.

У Росії заявили про нібито «посилення захисту» сторожового корабля проєкту 22460 «Охотник» за допомогою звичайної сітки рабиці. Як стверджується, конструкцію встановили коштом пожертв російських громадян, хоча пропагандистські медіа воліли не акцентувати на цьому увагу, подаючи рішення як чергову «унікальну» розробку.

На оприлюднених світлинах, які показали як звіт про використані кошти, видно, що на палубі корабля змонтували металеві конструкції, поверх яких натягнули сітку. У результаті утворилася конструкція, схожа на так званий «мангал».

Захист «мангалами» російських кораблів викликає сумніви

Водночас під металевим покриттям опинилася частина радіотехнічних систем корабля, що викликає сумніви щодо їхньої ефективної роботи через можливий ефект екранування. Також під питанням залишається довговічність такої конструкції в умовах морського середовища з високою вологістю та солоною водою.

На якому саме кораблі встановили цей захист — невідомо. Водночас у Чорному та Азовському морях Росія може мати до шести таких кораблів, ще два базуються у Каспійському морі.

При цьому залишається незрозумілим, від яких саме загроз автори конструкції планують захищати судно. Адже сторожовий корабель проєкту 22460 «Охотник» є доволі великим і за розмірами наближається до корвета. Він використовується береговою охороною та прикордонною службою РФ, яка підпорядковується ФСБ.

Корабель має повне водозаміщення близько 750 т, довжину 62,5 м та ширину до 11 м. Його озброєння мінімальне — 30-мм артилерійська установка АК-630. Лише останній корабель серії — «Расул Гамзатов», — що базується на Каспії, додатково оснащений ЗРК ближньої дії «Гибка».

Від чого сітка може захистити кораблі проєкту «Охотник»?

Експерти зазначають, що сітка рабиця потенційно може захистити лише від FPV-дронів або скидів боєприпасів. Однак вона не здатна протистояти значно серйознішим загрозам, зокрема українським дронам middle strike типу FP-2. Відомо, що такі безпілотники можуть нести бойову частину масою до 105 кг, якої достатньо для ураження навіть укриттів ОТРК «Искандер».

Крім того, подібна конструкція абсолютно неефективна проти морських дронів, які вже неодноразово демонстрували здатність не лише уражати, а й топити кораблі.

Захисні «мангали» на російських кораблях — останні новини

Нагадаємо, після успішного удару українських морських дронів у районі Керченської протоки в ніч проти 30 квітня, внаслідок якого було уражено російський протидиверсійний катер «Грачонок», окупанти почали встановлювати на кораблі цього типу зварені металеві «мангали». Поява таких конструкцій свідчить про намагання Чорноморського флоту РФ захиститися від нових атак та страх перед українськими безпілотниками, хоча ефективність подібного захисту залишається сумнівною.

Окрім того, на базі Тихоокеанського флоту РФ у Вілючинську на Камчатці росіяни почали встановлювати антидронові сітки-«мангали» на стратегічні атомні підводні човни проєкту «Борей», які є носіями ядерних ракет. Експерти зазначають, що такі конструкції навряд чи вбережуть атомні субмарини від далекобійних безпілотників, а розраховані переважно на протидію FPV-дронам або скидам із БПЛА.

