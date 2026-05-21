Игорь Кондратюк ошеломил суммой заработков за год и раскрыл свой доход: "Нет секретов"

Украинский продюсер и телеведущий Игорь Кондратюк неожиданно откровенно заговорил о собственных заработках.

Так, блогер Николас Карма застал звезду во время съемок «Караоке на майдане» и задал ему несколько вопросов о доходах и расходах на гардероб. В ответ Кондратюк сначала с юмором отреагировал на это и в шутку задал встречный вопрос: «Ты не в налоговой работаешь?».

Впрочем, телеведущий сразу объяснил, что на самом деле не видит смысла скрывать такие вещи, ведь все данные официально подаются в отчетности. По его словам, в прошлом году его прибыль составила примерно 1,5 миллиона гривен, хотя точную цифру он не смог назвать. Зато отметил, что в документации также может указываться и та доля, которая направляется на волонтерство.

Игорь Кондратюк и Николас Карма

«По-моему, за прошлый год я заработал где-то полтора миллиона. Я могу ошибаться, потому что там в декларации еще могут указываться волонтерские сборы. Нет никакого секрета, сколько я зарабатываю. Вопрос в том, что я точно это не знаю, но декларацию мы сдали вовремя», — поделился продюсер.

Кроме доходов, Кондратюк также рассказал о своем стиле. Например, футболку итальянского бренда, которую он когда-то приобрел для съемок «Караоке на Майдане», покупал за 300 евро.

А вот насчет джинсов продюсер вспомнил забавную историю о легендарном Кузьме Скрябине: «Когда-то Кузьма говорил, что не покупает джинсы дороже 20 долларов, потому что это глупость. Я даже не помню, сколько стоили мои». Также Кондратюк отметил, что его обувь в свое время стоила 119 евро, а вот цену очков он уже забыл.

