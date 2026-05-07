Мир
127
1 мин

Сорвал крест: в Польше 26-летний украинец напал на летнюю монахиню — как его накажут

В Польше украинец напал на 71-летнюю монахиню на остановке. Теперь хулигану грозит реальный срок в польской тюрьме.

Нападение на религиозной почве: в Польше будут судить украинца за оскорбление монахини

Нападение на религиозной почве: в Польше будут судить украинца за оскорбление монахини / © rmf24.pl

В Польше 26-летний гражданин Украины напал на католическую монахиню, сорвав с ее шеи крест и бросив его на дорогу.

Об этом пишет RMF24.pl.

Инцидент произошел на автобусной остановке в Бельске Подляском. 71-летняя монахиня ждала автобус. Вдруг к ней подбежал молодой человек и, по словам потерпевшей, стал обижать ее и дергать за крест на шее.

В какой-то момент он сорвал крест и бросил его на землю. Потом он попытался сесть на автобус, но женщина помешала ему это сделать. После этого нападавший скрылся.

На место происшествия вызвали полицию. Полицейские обнаружили нападающего. Мужчине было предъявлено обвинение в оскорблении монахини из-за ее религиозной принадлежности и нарушения ее телесной неприкосновенности. За совершенное ему грозит до 3 лет лишения свободы.

Как отмечают следователи, его поведение дополнительно квалифицировали как хулиганское правонарушение, что может привести к вдвое более суровому наказанию.

Ранее сообщалось, что в польском Ольштыне украинских подростков избили и унижали из-за национальности.

