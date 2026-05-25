Зірка "Сексу і міста" Синтія Ніксон привітала дружину з річницею шлюбу і показала їхні романтичні фото

Синтія Ніксон / © Associated Press

Зірка серіалу «Секс і місто», американська акторка Синтія Ніксон повідомила про важливе свято в її родині.

У знаменитості та її дружини, активістки в галузі освіти Крістін Маріноні, річниця шлюбу. Закохані вже 14 років живуть в статусі подружжя. Тож, з нагоди особливої дати Синтія Ніксон присвятила коханій вітальний допис в Instagram.

Синтія Ніксон із дружиною / © instagram.com/cynthiaenixon

Акторка опублікувала низку світлин із дружиною. На кадрах пара демонструвала романтику: вони то ніжно обіймались, то дарували одне одному солодкі поцілунки. Окрім того, Синтія Ніксон адресувала Крістін Маріноні теплі слова. Артистка наголосила, що їхнє кохання — це найкраще, що з нею ставалось.

«Ми з моєю дружиною Крістін разом уже 22 роки, але сьогодні — 14-та річниця нашого весілля. Закохатися в Крістін — це найкраще, що зі мною коли-небудь траплялося (не враховуючи народження наших дітей)», — звернулась до дружини артистка.

Зазначимо, Синтія Ніксон та Крістін Маріноні почали зустрічатися 2004 року. Лише 2012-го закохані офіційно уклали шлюб у Нью-Йорку. У пари є спільна дитина. 2011 року Маріоні народила сина, якого назвали Макс.

До цього Синтія Ніксон жила у фактичному шлюбі зі шкільним вчителем Денні Мозесом. Роман пари тривав від 1988 року до 2003-го. У колишніх закоханих є двоє синів — Самюель та Чарльз.

