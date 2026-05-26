Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Європейські союзники Сполучених Штатів поступово починають дистанціюватися від Вашингтона після повернення Дональда Трампа до Білого дому.

Про це йдеться у матеріалі Foreign Policy.

Автори статті зазначають, що після перемоги Трампа на виборах 2024 року європейські лідери спочатку намагалися пристосуватися до нового стилю американської політики.

Реклама

Зокрема, прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер одним із перших відвідав Білий дім та навіть запропонував Трампу другий державний візит від імені британського короля.

Також лояльність до президента США демонстрував генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

Втім, згодом у Європі почали дедалі більше сумніватися у надійності США як стратегічного партнера.

У статті нагадують про рішення Вашингтона скоротити військову присутність у Німеччині, введення тарифів проти союзників та регулярну критику європейських лідерів з боку Трампа.

Реклама

Попри це, європейські країни продовжували збільшувати оборонні витрати, компенсували частину американської допомоги Україні та надавали інфраструктуру для операцій США на Близькому Сході.

Водночас у ЄС дедалі частіше ухвалюють рішення, спрямовані на зменшення залежності від Сполучених Штатів у майбутньому.

Зокрема, центральний банк Нідерландів відмовився від послуг Amazon на користь німецького провайдера Lidl, а Міністерство оборони Данії обрало франко-італійську систему ППО SAMP/T замість американських Patriot.

У Foreign Policy цей процес назвали «тихим виходом» Європи з трансатлантичної залежності.

Реклама

Окрему увагу автори матеріалу приділили Україні.

На думку журналістів, Київ поступово стає не лише отримувачем міжнародної допомоги, а й самостійним гравцем світової політики завдяки досвіду сучасної війни та розвитку безпілотних технологій.

У статті також згадується, що президент України Володимир Зеленський під час поїздок на Близький Схід обговорював із державами Перської затоки співпрацю у сфері безпеки та захисту від іранських загроз.

«Збройні сили України зараз є одними з найефективніших і найдосвідченіших у світі», — йдеться у публікації.

Реклама

Крім того, автори звернули увагу на формування нових міжнародних форматів співпраці без домінуючої ролі США.

Як приклад вони навели «коаліцію бажаючих» — об’єднання понад 35 держав, які підтримують Україну, серед яких Канада, Японія та Австралія.

Прем’єр-міністр Канади Марк Карні заявив, що глобальний порядок поступово змінюється.

«Міжнародний порядок буде перебудовано, і перебудовано його буде з Європи», — наголосив він.

Реклама

Раніше повідомлялося, що Європа намагається підтримувати дієздатність НАТО в умовах, коли адміністрація президента США Дональда Трампа стає джерелом політичної нестабільності.

Ми раніше інформували, що відомий американський психолог заявив, що нічні публікації Дональда Трампа вказують на прогресуючий психоз.

Новини партнерів