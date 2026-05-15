"Ви звинувачуєтесь у держзраді": аферисти прикриваються СБУ та вимагають гроші
В Україні зафіксовано різке зростання кількості шахрайств, у яких зловмисники видають себе за співробітників СБУ та інших силовиків.
Про це передає пресслужба СБУ.
Зловмисники представляються посадовцями СБУ та інших державних структур, щоб ошукати громадян і заволодіти їхніми коштами.
Шахраї спершу залякують свою жертву вигаданими кримінальними справами про нібито державну зраду, фінансування РФ або купівлю заборонених товарів. Задля посилення тиску, ділки часто надсилають у месенджер фейкову повістку-виклик на допит.
Надалі аферисти пропонують уникнути покарання. Для цього у більшості випадків вимагають переказати або передати їм гроші «на перевірку» чи «для уникнення кримінальної відповідальності».
СБУ закликає громадян бути пильними та дотримуватись таких правил:
Фіксуйте дані осіб, які вийшли з вами на контакт. Запишіть номер телефону, з якого надійшов дзвінок, збережіть скриншоти повідомлень.
Не передавайте конфіденційні дані своїх банківських карток та не робіть термінових грошових переказів.
Якщо ви стали об’єктом подібного вимагання або отримали підозріле повідомлення від особи, яка представляється співробітником СБУ, негайно звертайтеся:
На гарячу лінію за номером: 1516
На електронну пошту: callcenter@ssu.gov.ua, sbu_cu@ssu.gov.ua
У Чат-бот «Спали ФСБшника»: t.me/spaly_fsb_bot
Раніше повідомлялося, що на Полтавщині працівників СБУ викрили на хабарі в $110 тис.