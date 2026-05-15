"Ви звинувачуєтесь у держзраді": аферисти прикриваються СБУ та вимагають гроші

В Україні зросла кількість афер, під час яких зловмисники ошукують громадян, видаючи себе за працівників СБУ та інших правоохоронних органів.

Про це передає пресслужба СБУ.

Шахраї спершу залякують свою жертву вигаданими кримінальними справами про нібито державну зраду, фінансування РФ або купівлю заборонених товарів. Задля посилення тиску, ділки часто надсилають у месенджер фейкову повістку-виклик на допит.

Надалі аферисти пропонують уникнути покарання. Для цього у більшості випадків вимагають переказати або передати їм гроші «на перевірку» чи «для уникнення кримінальної відповідальності».

СБУ закликає громадян бути пильними та дотримуватись таких правил:

Фіксуйте дані осіб, які вийшли з вами на контакт. Запишіть номер телефону, з якого надійшов дзвінок, збережіть скриншоти повідомлень.

Не передавайте конфіденційні дані своїх банківських карток та не робіть термінових грошових переказів.

Якщо ви стали об’єктом подібного вимагання або отримали підозріле повідомлення від особи, яка представляється співробітником СБУ, негайно звертайтеся:

На гарячу лінію за номером: 1516

На електронну пошту: callcenter@ssu.gov.ua, sbu_cu@ssu.gov.ua

У Чат-бот «Спали ФСБшника»: t.me/spaly_fsb_bot

