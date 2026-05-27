- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 86
- Время на прочтение
- 1 мин
Король Чарльз взял в руки лопату и высадил куст цветов в саду онкологического центра
Король Чарльз посетил онкологический центр Макмиллан при больнице Йорка, и покровителем которого они являются.
26 мая Чарльз III посетил недавно реконструированный онкологический центр имени сэра Роберта Огдена Макмиллана в больнице Йорка, чтобы встретиться с сотрудниками и пациентами, работавшими над проектом.
Во время визита монарх посетил сад центра. Это пространство было спроектировано для создания спокойной обстановки, где посетители могут наслаждаться природой в центре, строительство которого близится к завершению в рамках расширения и реконструкции стоимостью 3,2 миллиона долларов.
Чарльз, как заядлый садовод, дале взял в руки лопату и высадил куст цветов. Он был одет в светло-серый костюм в полоску, белую рубашку и бордовый галстук в тон которому подобрал нагрудный платок.
Король является покровителем организации Macmillan Cancer Support с 1997 года. Информационно-справочные центры Macmillan расположены в больницах и населенных пунктах по всей Великобритании и предоставляют информацию и поддержку людям, борющимся с раком, а также их семьям и друзьям.
Напомним, ранее мы показывали, как Его Величество посещал выставку цветов в Челси, где он оценил новый сорт роз, который называется сэр Дэвид Бекхэм.