Зеленский сделал заявление о дальнейших планах армии РФ

Владимир Зеленский / © Владимир Зеленский

Реклама

Российские войска не собираются останавливаться, поэтому Украине нужно продолжать усиливать свое войско.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский журналистам во время Ифтара в Киеве, сообщает корреспондентка ТСН Елена Чернякова.

«Эти направления остаются актуальными — оккупация востока нашего государства, а именно Донецкой и Луганской областей. Они определенно хотят продолжать направление в Запорожской области, направление Днепра. Им сложно, но они смотрят на одесский регион. Россияне не выполнили задание на конец 2025 года. Их план не совпадает с реальностью, где находятся наши силы и идеи. Они хотят наступать. Но все зависит от контрактов, от наступлений, от оружия, от поставки нам оружия тоже, и от нашего производства», — сказал президент.

Реклама

Вероятное наступление РФ

Военный эксперт и бывший представитель Генштаба ВСУ Владислав Селезнев о весенне-летнем наступлении российских оккупантов с территории РФ и с оккупированных территорий Украины говорит следующее: «То, что у россиян есть ресурсы для продолжения наступательной кампании — это очевидно. Но речь идет о продолжении, а не о новой наступательной кампании. Наступление россиян де-факто продолжается с середины октября 2023 года. Меняются направления и масштабность, но русская армия наступает».

По мнению Селезнева, в конце апреля, когда начинает появляться первая зеленка (зеленые листья — ред.), россияне могут масштабировать свои боевые действия на поле боя.

«Для них в приоритете — захват Славянско-Краматорско-Дружковско-Константиновской городской агломерации. Я думаю, что они будут действовать именно там, причем из трех плацдармов», — говорит аналитик.

Аналитик смоделировал ситуацию, которая может возникнуть в случае временной потери контроля над городами Покровск и Мирноград в Донецкой области. По его словам, на этом направлении сосредоточена огромная группировка врага численностью около 150 тысяч человек. При захвате этих городов россияне могут изменить вектор атаки.

Реклама

На Покровском направлении российские оккупанты продолжают атаковать мелкими пехотными штурмовыми группами, последовательно уничтожаемыми Силами обороны, что свидетельствует о наличии у врага больших резервов живой силы.