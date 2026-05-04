Есть ли у РФ достаточно сил в Беларуси для повторного наступления на Украину: оценка ГПСУ

ГПСУ фиксирует активность со стороны Беларуси, но о реальной и немедленной угрозе наступления речь не идет.

Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Россия, Беларусь

Украинские пограничники продолжают отслеживать ситуацию на белорусском направлении и фиксируют признаки развития инфраструктуры и логистических возможностей. Речь идет, в частности, об активности, которая может быть использована во взаимодействии с Россией.

Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

По его словам, на территории Беларуси наблюдается развитие логистических маршрутов, полигонов и других объектов.

«Речь идет о развитии логистических путей, полигонов и инфраструктуры, которая в перспективе может использоваться в координации с РФ», — отметил он.

В то же время Демченко подчеркнул, что в настоящее время Россия не держит на территории Беларуси группировки, представляющие непосредственную угрозу для Украины. Тем не менее, соответствующие возможности остаются, поэтому украинские службы безопасности и разведка постоянно мониторят ситуацию.

«Мы должны быть готовы к разным сценариям развития событий», — подчеркнул Демченко.

Прежде всего, у нас должны быть сильные оборонительные позиции. По его словам, Беларусь пытается перебросить ответственность на Украину и Европу, мол, «все ей угрожают», поэтому она «нуждается в защите и поддержке» со стороны России.

«Но это момент манипуляции и информационного влияния. Наша задача — отразить любые попытки вторжения, а особенно возможные провокационные действия вблизи границы с целью нагнетания», — подчеркнул спикер ГПСУ.

Ранее Жорин заявил, что в настоящее время реальной угрозы нового наступления со стороны Беларуси нет, поскольку там не сформирована достаточная ударная группировка войск. В то же время Россия может использовать это направление для информационного давления и отвлечения украинских сил. Украинские военные остаются в повышенной готовности и контролируют ситуацию.

