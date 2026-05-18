Єрмак після виходу із СІЗО зробив заяву: що відомо

Екскерівник Офісу президента Андрій Єрмак після виходу із СІЗО заявив, що «наполягає на своїй невинуватості».

Про це він повідомив у своєму Телеграм-каналі.

Єрмак також подякував усім, хто долучився до збору коштів на заставу, та заявив, що продовжить відстоювати свою позицію у правовий спосіб.

«Я, як і раніше, наполягаю на своїй невинуватості та заперечую будь-які звинувачення на мою адресу», — наголосив він і додав, що залишатиметься в Україні.

Справа Андрія Єрмака

Колишньому голові Офісу президента оголосили підозру в корупції. НАБУ і САП звинувачують його у відмиванні 460 млн грн на будівництві маєтку в котеджному містечку «Династія», що в Козині, під Києвом.

За даними слідства, у селищі зводили чотири розкішні резиденції площею по 1000 кв. м кожна. Ціна одного — близько $2 млн, а землі під ними — $6 млн. Сусідами Єрмака мали стати бізнесмен Тимур Міндіч, колишній віцепрем’єр Олексій Чернишов, а також власник маєтку R1, який на «плівках Міндіча» фігурує як «Вова».

Вищий антикорупційний суд 14 травня обрав Єрмаку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави у розмірі 140 млн грн. Вже 18 травня він вийшов на волю з СІЗО.

За даними ЗМІ, ще 15 травня за нього внесли повну суму застави. Журналіст Михайло Ткач повідомив, що заставу в 140 млн гривень оплатили близько 200 платежами. Зокрема, 30 млн грн — вніс екстренер збірної України з футболу Сергій Ребров, який є давнім другом Єрмака.

