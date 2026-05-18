Єрмак після виходу із СІЗО зробив заяву: що відомо
Єрмак відреагував на внесення застави та заявив, що не визнає провини.
Екскерівник Офісу президента Андрій Єрмак після виходу із СІЗО заявив, що «наполягає на своїй невинуватості».
Про це він повідомив у своєму Телеграм-каналі.
Єрмак також подякував усім, хто долучився до збору коштів на заставу, та заявив, що продовжить відстоювати свою позицію у правовий спосіб.
«Я, як і раніше, наполягаю на своїй невинуватості та заперечую будь-які звинувачення на мою адресу», — наголосив він і додав, що залишатиметься в Україні.
Справа Андрія Єрмака
Колишньому голові Офісу президента оголосили підозру в корупції. НАБУ і САП звинувачують його у відмиванні 460 млн грн на будівництві маєтку в котеджному містечку «Династія», що в Козині, під Києвом.
За даними слідства, у селищі зводили чотири розкішні резиденції площею по 1000 кв. м кожна. Ціна одного — близько $2 млн, а землі під ними — $6 млн. Сусідами Єрмака мали стати бізнесмен Тимур Міндіч, колишній віцепрем’єр Олексій Чернишов, а також власник маєтку R1, який на «плівках Міндіча» фігурує як «Вова».
Вищий антикорупційний суд 14 травня обрав Єрмаку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави у розмірі 140 млн грн. Вже 18 травня він вийшов на волю з СІЗО.
За даними ЗМІ, ще 15 травня за нього внесли повну суму застави. Журналіст Михайло Ткач повідомив, що заставу в 140 млн гривень оплатили близько 200 платежами. Зокрема, 30 млн грн — вніс екстренер збірної України з футболу Сергій Ребров, який є давнім другом Єрмака.