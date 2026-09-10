Россия атаковала большой украинский город: после взрыва поднялся столб дыма (фото, видео)

Дым (иллюстративный фото) / © Associated Press

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Российские войска нанесли удар по Луцку днем 10 сентября. В городе слышали мощный взрыв.

Об этом сообщают местные паблики и Telegram-каналы.

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Атака РФ на Луцк 10 сентября — что известно

Как сообщил впоследствии и.о. начальника Волынской областной военной администрации Роман Романюк, во время последней тревоги мобильные огневые группы сбили над Волынью вражеский «Шахед». Его обломки упали на открытой территории частного предприятия в Луцке

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«К счастью, травмированных или погибших нет. Силам ПВО очередная благодарность за работу», — заметил Роман Романюк

Как сообщалось ранее, в местных пабликах сообщалось, что в районе торгово-развлекательного центра PortCity заметили столб дыма. Также в местных пабликах отмечалось, что вражеский беспилотник пытался атаковать местный ремонтный завод.

Атака РФ на Луцк 10 сентября / © соцмережі

Атака РФ на Луцк 10 сентября / © соцмережі

Атака РФ на Луцьк 10 вересня / © соцмережі

Война в Украине — последние новости

Напомним, российская армия не перестает атаковать дронами Киевскую область. В течение суток травмы получили трое местных жителей. К сожалению, один человек погиб.

Ранее мы писали, в ночь на 10 сентября российские оккупанты совершили атаку на Украину 149 ударными беспилотниками, включая реактивные. Есть попадание и разрушение в областях.

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