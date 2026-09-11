В красивом изумрудном платье: принцессу Кейт заметили в лондонской больнице

Принцесса Уэльская Кейт / © Associated Press

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Супруга принца Уильяма посетила больницу в Лондоне, чтобы узнать больше о том, как используются средства, собранные в рамках ее Национального восхождения на три вершины.

В июне принцесса за 24 часа покорила три самые высокие вершины Шотландии, Англии и Уэльса, чтобы собрать деньги для Королевской больницы Марсден.

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Принцесса Уэльская Кейт / © Associated Press

Неразглашаемая сумма направляется на комплексное лечение в этой больнице, где Кэтрин проходила лечение от неустановленной формы рака в 2024 году.

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Выступая в больнице, принцесса сказала, что целостный подход к лечению «очень помог» ей во время лечения рака, добавив: «Влияние природы, влияние правильного питания, постоянная поддержка окружающих, когда действительно трудно справляться с испытаниями и невзгодами медицинского лечения. Это имеет огромное значение».

Будущая королева также высоко оценила «невероятную заботу и поддержку», которые ей оказала команда врачей в больнице во время лечения.

Принцесса Уэльская Кейт / © Associated Press

В больницу Кейт приехала в изумрудном платье длины миди от Suzannah с короткими рукавами, пуговицами и тонким поясом, дополнив наряд цепочкой с кулоном на шее, укладкой красивыми волнами и дневным макияжем в натуральных оттенках.

В ходе визита Ее Королевское Высочество ознакомилась с ходом строительства Центра целостного благополучия и восстановления и осмотрела площадку, где он будет возведен. Также Кейт встречалась с пациентами, которые проходят лечение в больнице.

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Принцесса Уэльская Кейт / © Associated Press

Напомним, принцесса Уэльская стала со-покровительницей Королевского госпиталя Марсден (Royal Marsden NHS Foundation Trust) вместе с принцем Уэльским в 2025 году после того, как сама прошла лечение от рака, заявив о ремиссии.

Принцесса Уэльская Кейт / © Associated Press

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