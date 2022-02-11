Премьер Литвы назвала отвратительными слова Путина о "красавице"

Шимоните считает недопустимым использовать такую риторику по отношению к другой стране.

Глава правительства Литвы Ингрида Шимоните назвала "отвратительными" слова президента России Владимира Путина относительно выполнения Киевом Минских соглашений.

"Я считаю, что это просто отвратительно. Очень жаль, что лидер одной из крупнейших стран мира осмеливается использовать такую риторику по отношению к другой стране", – сказала Шимоните в интервью Радио Свобода.

Напомним:

7 февраля во время совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном Путин сказал : "...заявил (Владимир Зеленский – ред. ), что ни один пункт не нравится из Минских соглашений. Нравится – не нравится, терпи, моя красавица. Надо выполнять, иначе не выйдет".

Представительница Белого дома Джен Псаки, заявила, что любая шутка об изнасиловании вызовет возмущение у всех в американском правительстве.

Сам Путин также объяснил, почему сказал эту фразу. Он заверил, что "не переходил на личность" с Зеленским.

"Терпи, моя красавица"? — президент Зеленский ответил Владимиру Путину

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