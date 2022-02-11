Состоялась дискуссия: Ермак прокомментировал 9-часовые "нормандские" переговоры в Берлине

Речь шла о необходимости разблокировать и активизировать работу Трехсторонней контактной группы.

В Берлине завершилась встреча политических советников лидеров стран "нормандского формата", в которой принял участие руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак. Во время переговоров, продолжавшихся 9 часов, состоялась продолжительная дискуссия, во время которой стороны были едины в том, что необходимо разблокировать и активизировать работу Трехсторонней контактной группы.

Об этом руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак сказал 11 февраля во время пресс-конференции в Берлине.

По его словам, все стороны подтвердили настрой продолжать переговоры.

“Сегодня прошла очередная дискуссия. Я считаю, что это хорошо, что продолжаются переговоры в "нормандском формате". И все заинтересованы в том, чтобы переговоры в "нормандском формате" проходили", - сказал переговорщик от Украины.

Также Андрей Ермак сообщил, что все участники переговоров были едины в том, что нужно разблокировать и активизировать работу ТКГ.

Напомним, что предыдущая встреча в "нормандском формате" состоялась в Париже 26 января. После нее участник переговоров от Украины Андрей Ермака заявил о реанимации "нормандского формата". Представитель России Дмитрий Козак назвал тогдашнюю встречу "непростой" и заявил, что ее основной целью была "инвентаризация различных прочтений Минских соглашений".

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