Зеленский обсудил с Дудой создание альянса с Великобританией

Зеленский обсудил с Дудой создание альянса с Великобританией

Стороны обсудили дальнейшее сотрудничество в рамках нового регионального формата Украина – Польша – Великобритания.

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор со своим польским коллегой Анджеем Дудой. Основными темами переговоров были вопросы безопасности и ситуация с конфликтом Украины и РФ.

Об этом сообщают пресс-службы глав обоих государств.

Зеленский поблагодарил за поддержку со стороны Польши в укреплении обороноспособности и устойчивости Украины.

Также президент Украины отметил важную роль польского председательства в ОБСЕ в мирном урегулировании на Донбассе и региональной безопасности Европы.

Офис Президента Украины

Стороны обсудили дальнейшее сотрудничество в рамках нового регионального формата Украина – Польша – Великобритания. Президенты обменялись информацией о последних политических событиях, в частности – саммите Веймарского треугольника (Польша, Германия и Франция — Ред.) в Берлине и о встречах, которые состоялись в последние дни в Киеве, Пекине и Брюсселе.

Также они обратили внимание на пути реализации вступления Украины в Европейский Союз и НАТО.

Лидеры Украины и Польши положительно отметили достижение договоренностей по разрешениям на осуществление международных грузоперевозок. Дуда поблагодарил украинскую сторону за конструктивный подход к решению инфраструктурных проблем.

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Напомним, что в Польшу за день прибыло шесть самолетов с американскими десантниками.

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