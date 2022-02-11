Зеленский обсудил с Дудой создание альянса с Великобританией

Стороны обсудили дальнейшее сотрудничество в рамках нового регионального формата Украина – Польша – Великобритания.
Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор со своим польским коллегой Анджеем Дудой. Основными темами переговоров были вопросы безопасности и ситуация с конфликтом Украины и РФ.
Об этом сообщают пресс-службы глав обоих государств.
Зеленский поблагодарил за поддержку со стороны Польши в укреплении обороноспособности и устойчивости Украины.
Также президент Украины отметил важную роль польского председательства в ОБСЕ в мирном урегулировании на Донбассе и региональной безопасности Европы.
Стороны обсудили дальнейшее сотрудничество в рамках нового регионального формата Украина – Польша – Великобритания. Президенты обменялись информацией о последних политических событиях, в частности – саммите Веймарского треугольника (Польша, Германия и Франция — Ред.) в Берлине и о встречах, которые состоялись в последние дни в Киеве, Пекине и Брюсселе.
Также они обратили внимание на пути реализации вступления Украины в Европейский Союз и НАТО.
Лидеры Украины и Польши положительно отметили достижение договоренностей по разрешениям на осуществление международных грузоперевозок. Дуда поблагодарил украинскую сторону за конструктивный подход к решению инфраструктурных проблем.
Напомним, что в Польшу за день прибыло шесть самолетов с американскими десантниками.
Читайте также:
- Экс-президент Польши призвал атаковать Москву, если Путин захватит Киев
- Польша бесплатно передаст Украине военную технику
- Блинкен обсудил с министром МИД Польши агрессию РФ против Украины: подробности