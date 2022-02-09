Экс-президент Польши призвал атаковать Москву, если Путин захватит Киев

По словам Валенсы, Путин "зашел слишком далеко".

Бывший президент Польши Лех Валенса (1990-1995 гг.) призвал весь мир мобилизоваться и не допустить нападения России на Украину.

Об этом он сказал в интервью Rzeczpospolita.

"Если Путин атакует Киев, должен быть немедленный ответ – атака на Москву", — убежден Валенса.

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Экс-президент Польши признался, что раньше очень уважал Путина и поддерживал его. Однако сейчас президент России, по словам Валенсы, "зашел слишком далеко".

Политик отмечает, что Украине и Западу "нельзя отступать", ведь "каждая последующая атака (России — Ред.) будет еще хуже".

В ответ на вопрос журналиста, что у ЕС нет общей позиции в отношении России и у Германии с Францией свои интересы, Валенса сказал, что "эти интересы все равно будут разрушены, если позволить Путину напасть на Украину".

Для поддержки Украины политик призывает Польшу "сделать все возможное, даже объявить набор добровольцев".

"Это наш общий интерес — ни шагу назад", — сказал он.

Ранее экс-министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский назвал Россию "серийным насильником" и заявил, что она "получит по я*цам".

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