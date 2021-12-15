Категорія
Леді
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіРецептиАстрологіяВідеоЗдоров’яСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортВсі автори
Мова сайту
Русская версия

М'ясний паштет: рецепт популярної закуски

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
М'ясний паштет: рецепт популярної закуски

Credits

Паштет можна приготувати практично з будь-яких продуктів — печінки, яєць, грибів, бобових, овочів.

Дуже популярні і рибні паштети, особливо форшмак. Ми ж рекомендуємо приготувати м'ясний паштет, який із задоволенням будуть їсти і дорослі, і діти.

Інгредієнти:

  • 800 г телятини
  • 2 цибулини
  • 1 морква
  • 100 г вершкового масла
  • 2 лаврові листи
  • 8-10 горошин чорного перцю
  • 4-5 горошин запашного перцю
  • щіпка меленого мускатного горіха
  • олія
  • чорний мелений перець
  • сіль

Приготування

Підготовлене м'ясо опустити цільним шматком у каструлю з окропом, кинути запашний і чорний перець горошком і варити на повільному вогні до готовності, посоливши і додавши лавровий лист за 10-15 хвилин до закінчення варіння.

Цибулю та моркву очистити, подрібнити та обсмажити у невеликій кількості розпеченої олії.

М'ясо, що злегка остигло, нарізати шматочками і разом з овочами двічі провернути через м'ясорубку або пюрувати блендером.

У готовий паштет ретельно вмішати розм'якшене вершкове масло, підлити 50-100 мл бульйону, приправити мускатним горіхом, поперчити, за необхідності досолити і добре вимішати.

На замітку

Таким же чином готується паштет з курятини, індичати, яловичини, свинини, можна взяти і 2 види м'яса.

М'ясо для паштету можна не відварювати, а стушкувати разом із цибулею та морквою.

Для надання м'ясному паштету особливого смаку ароматизуйте його додаванням часнику, материнки, чебрецю, розмарину.

Читайте також:

Наступна публікація