М'ясний паштет: рецепт популярної закуски

Паштет можна приготувати практично з будь-яких продуктів — печінки, яєць, грибів, бобових, овочів.
Дуже популярні і рибні паштети, особливо форшмак. Ми ж рекомендуємо приготувати м'ясний паштет, який із задоволенням будуть їсти і дорослі, і діти.
Інгредієнти:
- 800 г телятини
- 2 цибулини
- 1 морква
- 100 г вершкового масла
- 2 лаврові листи
- 8-10 горошин чорного перцю
- 4-5 горошин запашного перцю
- щіпка меленого мускатного горіха
- олія
- чорний мелений перець
- сіль
Приготування
Підготовлене м'ясо опустити цільним шматком у каструлю з окропом, кинути запашний і чорний перець горошком і варити на повільному вогні до готовності, посоливши і додавши лавровий лист за 10-15 хвилин до закінчення варіння.
Цибулю та моркву очистити, подрібнити та обсмажити у невеликій кількості розпеченої олії.
М'ясо, що злегка остигло, нарізати шматочками і разом з овочами двічі провернути через м'ясорубку або пюрувати блендером.
У готовий паштет ретельно вмішати розм'якшене вершкове масло, підлити 50-100 мл бульйону, приправити мускатним горіхом, поперчити, за необхідності досолити і добре вимішати.
На замітку
Таким же чином готується паштет з курятини, індичати, яловичини, свинини, можна взяти і 2 види м'яса.
М'ясо для паштету можна не відварювати, а стушкувати разом із цибулею та морквою.
Для надання м'ясному паштету особливого смаку ароматизуйте його додаванням часнику, материнки, чебрецю, розмарину.
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