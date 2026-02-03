ТСН у соціальних мережах

Грумерка назвала 7 порід собак, яких ніколи б не завела: які причини

Професійна грумерка поділилася переліком порід собак, які вважає найпроблемнішими для утримання.

Софія Бригадір
Чау-чау

Чау-чау / © Unsplash

Грумерка з Великої Британії розповіла, які сім порід собак вона ніколи не хотіла б мати через складний догляд, проблеми зі здоров’ям або непростий характер. У соцмережах її зізнання викликало бурхливе обговорення.

Про це повідомило видання The Sun.

Спеціалістка заснувала сервіс Looking Ace у Бекворті, графство Тайн-енд-Вір. Вона працює з собаками один на один та поділилася списком порід, які вважає найбільш «проблемними» для власника. Першими у переліку стали різновиди пуделів — їхня шерсть, за словами грумерки, потребує надмірної уваги, а темперамент буває непередбачуваним.

Французькі бульдоги, за її оцінкою, часто мають ускладнення з диханням та інші медичні проблеми, а також погано переносять підстригання кігтів. Схильність до хвороб очей вона назвала головним мінусом породи шар-пей. До того ж грумерка уточнила, що особисто не довіряє цим собакам і не хотіла б щодня доглядати за їхніми численними складками шкіри.

У списку опинилися й вест-хайленд-вайт-тер’єри — через чутливість шкіри та труднощі з підтриманням чистоти. Не оминула вона й популярні породи, як-от німецькі вівчарки та візли, пояснивши це «надмірною енергійністю», що вимагає від власника значних фізичних ресурсів.

Найбільше ж здивування викликала її позиція щодо чау-чау: їх грумерка назвала «найгіршим кошмаром спеціаліста». Причиною стали складний темперамент та кропіткий догляд за густою шерстю.

Відео в TikTok, опубліковане під ніком @looking.ace, зібрало понад 194 тисячі переглядів і викликало активне обговорення серед власників собак та інших грумерів.

У коментарях люди писали, що впізнали своїх улюбленців у цьому списку. Один користувач пожартував, що його німецька вівчарка зовсім не гіперактивна, інший — що власники чау-чау «почуваються жертвами». Декілька фахівців із догляду за тваринами підтримали авторку, зазначивши, що також стикаються з труднощами під час роботи з цими породами.

Нагадаємо, впевненість, стійкість до стресу та відданість — ключові риси сміливих собак. Дресувальниця розповіла, які 6 порід найкраще підходять для домашнього утримання.

