Полив може вбити ваші рослини: 6 помилок, яких припускаються майже всі

Полив вазонів / © Credits

Реклама

Кімнатні рослини часто гинуть не через шкідників чи хвороби, а через помилки у догляді. Найпоширеніша з них — неправильний полив, який поступово руйнує кореневу систему й позбавляє рослину шансів на відновлення.

Про це повідомило видання marthastewart.

Фахівчиня з рослинництва дендрарію Мортона Шерон Єсла та експертка з кімнатних рослин Джинна Лю пояснили, яких типових помилок варто уникати, щоб домашні зелені куточки залишались здоровими.

Реклама

Найпоширеніша проблема — надмірний полив. За словами Єсли, багато людей додають воду, не з’ясувавши, чи ґрунт справді висох. Надмірно волога земля швидко провокує гниття коренів, що згодом убиває рослину.

Інша помилка — поверхневий полив. Коли вода не проходить углиб, коренева система розвивається лише у верхньому шарі, через що рослина залишається слабкою. Фахівчиня радить зволожувати землю так, щоб вода проходила до дренажного шару, а зайве — зливати з піддону.

Небезпечно також поливати рослини кубиками льоду. Лю наголошує: тропічним і субтропічним видам холод шкодить, а популярна порада давати орхідеям лід — міф. Льоду замало для повноцінного зволоження, а різкий перепад температури травмує коріння.

Ще один фактор — тип ґрунту. Одні субстрати пропускають воду дуже швидко, інші довго зберігають вологу. Лю пояснює: однаковий режим поливу для всіх рослин у різних сумішах легко призводить до пересихання або, навпаки, перезволоження.

Реклама

Не менш критично — відсутність дренажних отворів. У декоративних горщиках без дренажу вода накопичується на дні, через що коріння довго лишається у вологому середовищі та загниває. Експертка радить або пересадити рослину, або просвердлити отвори.

Остання поширена помилка — «компенсаційний» полив після довгої перерви. Якщо рослина стояла сухою тижнями, різкий великий об’єм води може остаточно її знищити. Лю радить відновлювати режим зволоження поступово — кількома невеликими поливами впродовж кількох днів.

Нагадаємо, попри зимову паузу на городах, частину овочевих культур можна висаджувати вже наприкінці зими. Фахівці зазначають, що лютневі посадки дають змогу рослинам використати природну вологу ґрунту після зими, краще вкорінитися та забезпечити більш ранній і стабільний урожай у сезон.