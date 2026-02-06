- Дата публікації
Нічна атака дронів на Запоріжжя: перші подробиці
У Запоріжжі внаслідок атаки російських безпілотників поранення дістав 14-річний хлопець.
Російські війська безпілотниками атакували Запоріжжя. Під ударом опинилися райони приватної забудови.
Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.
За його словами, унаслідок атаки поранення дістав 14-річний підліток. Медики надали йому всю необхідну допомогу.
Також зафіксовано пошкодження житлових будинків у приватному секторі. Інформація щодо масштабів руйнувань уточнюється.
Мешканців закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати в укриттях під час загрози атак.
Нагадаємо, що раніше повідомляли про атаку на Запорізьку область: пошкоджені будинки, без світла 12 тисяч абонентів.