Укрaїнa
37
1 хв

Нічна атака дронів на Запоріжжя: перші подробиці

У Запоріжжі внаслідок атаки російських безпілотників поранення дістав 14-річний хлопець.

Олена Кузьмич
Дрон

Дрон / © ТСН.ua

Російські війська безпілотниками атакували Запоріжжя. Під ударом опинилися райони приватної забудови.

Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

За його словами, унаслідок атаки поранення дістав 14-річний підліток. Медики надали йому всю необхідну допомогу.

Також зафіксовано пошкодження житлових будинків у приватному секторі. Інформація щодо масштабів руйнувань уточнюється.

Мешканців закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати в укриттях під час загрози атак.

Нагадаємо, що раніше повідомляли про атаку на Запорізьку область: пошкоджені будинки, без світла 12 тисяч абонентів.

37
