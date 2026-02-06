ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
158
Час на прочитання
1 хв

Нічний удар дрона по Запорізькому району: загинуло подружжя

У Запорізькому районі внаслідок удару російського безпілотника загинули двоє людей.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Дрон

Дрон / © tsn.ua

Російські війська атакували Запорізький район безпілотником. Під ударом опинилося місто Вільнянськ.

Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

За його словами, унаслідок влучання зруйновано приватний житловий будинок. Загинуло подружжя — 49-річний чоловік та 48-річна жінка.

На місці працюють екстрені служби. Інформація щодо інших можливих наслідків атаки уточнюється.

Мешканців регіону закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати в укриттях під час загроз.

Нагадаємо, що російські війська атакували Запорізьку область — зафіксовано пошкодження житла та масштабні знеструмлення.

Дата публікації
Кількість переглядів
158
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie