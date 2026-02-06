- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 158
- Час на прочитання
- 1 хв
Нічний удар дрона по Запорізькому району: загинуло подружжя
У Запорізькому районі внаслідок удару російського безпілотника загинули двоє людей.
Російські війська атакували Запорізький район безпілотником. Під ударом опинилося місто Вільнянськ.
Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.
За його словами, унаслідок влучання зруйновано приватний житловий будинок. Загинуло подружжя — 49-річний чоловік та 48-річна жінка.
На місці працюють екстрені служби. Інформація щодо інших можливих наслідків атаки уточнюється.
Мешканців регіону закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати в укриттях під час загроз.
Нагадаємо, що російські війська атакували Запорізьку область — зафіксовано пошкодження житла та масштабні знеструмлення.