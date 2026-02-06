Під час тривоги РФ запустила ракети: одне з міст перебуває під масованим ударом

© Associated Press

Реклама

Зранку 6 лютого в Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу через зліт винищувачів МіГ. Відомо про пуски ракет. Зокрема, швидкісної цілі. Під масованою атакою перебуває Кропивницький.

Про це повідомляють моніторингові канали та Повітряні сили ЗСУ.

О 08:55 по всій країні залунали сирени. За кілька хвилин військові попередили про швидкісну повітряну ціль, яка летіла у напрямку Кропивницького. Близько 9:20 стало відомо про нові пуски таких повітряних цілей.

Реклама

Крім того, за даними військових у напрямку міста запустили і інші ракети. За даними моніторингових каналів, йдеться про крилаті ракети. Крім того, на обласний центр летять і БпЛА.

Вибухи у Кропивницькому

Зауважимо, у Кропивницькому районі від 02:55 оголошено повітряну тривогу через загрозу БпЛА. Згодом стало відомо про групу безпілотників у напрямку Кропивницького.

Перші вибухи, пов’язані з атакою дронів, сталися на світанку - близько 04:30, та час від часу лунали упродовж всього ранку.

Згодом, близько 09:00, ПС попередили про ракети у напрямку Кропивницького. Стало гучно через удари ракетами. Станом на 09:15 сталася серія вибухів - місто під масованим ударом РФ.

Реклама