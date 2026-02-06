- Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
В Україні оголошена масштабна повітряна тривога: що загрожує
Ракетна небезпека по всій території України!
Доповнено додатковими матеріалами
В Україні у п’ятницю, 6 лютого, о 8:53 оголошена масштабна повітряна тривога.
Про це повідомили Повітряні сили у Telegram.
«УВАГА! Зафіксовано зліт МіГ-31К. Ракетна небезпека по всій території України! На Кропивницький! Ракета на північ Херсонщини зі сходу!» — йдеться у повідомленні.
У Києві це вже друга повітряна тривога за сьогоднішній ранок.
Нагадаємо, ситуація на фронті залишається напруженою. Основні зусилля ворог зосереджує на використанні ударних дронів та балістики, намагаючись компенсувати технічні труднощі в управлінні наземними підрозділами, про які раніше повідомили в ЦПД.