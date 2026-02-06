ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
791
Час на прочитання
1 хв

В Україні оголошена масштабна повітряна тривога: що загрожує

Ракетна небезпека по всій території України!

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Повітряна тривога

Повітряна тривога / © ТСН

Доповнено додатковими матеріалами

В Україні у п’ятницю, 6 лютого, о 8:53 оголошена масштабна повітряна тривога.

Про це повідомили Повітряні сили у Telegram.

«УВАГА! Зафіксовано зліт МіГ-31К. Ракетна небезпека по всій території України! На Кропивницький! Ракета на північ Херсонщини зі сходу!» — йдеться у повідомленні.

У Києві це вже друга повітряна тривога за сьогоднішній ранок.

Нагадаємо, ситуація на фронті залишається напруженою. Основні зусилля ворог зосереджує на використанні ударних дронів та балістики, намагаючись компенсувати технічні труднощі в управлінні наземними підрозділами, про які раніше повідомили в ЦПД.

Дата публікації
Кількість переглядів
791
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie