В Україні оголошена масштабна повітряна тривога: що загрожує

В Україні у п’ятницю, 6 лютого, о 8:53 оголошена масштабна повітряна тривога.

Про це повідомили Повітряні сили у Telegram.

«УВАГА! Зафіксовано зліт МіГ-31К. Ракетна небезпека по всій території України! На Кропивницький! Ракета на північ Херсонщини зі сходу!» — йдеться у повідомленні.

У Києві це вже друга повітряна тривога за сьогоднішній ранок.

Нагадаємо, ситуація на фронті залишається напруженою. Основні зусилля ворог зосереджує на використанні ударних дронів та балістики, намагаючись компенсувати технічні труднощі в управлінні наземними підрозділами, про які раніше повідомили в ЦПД.