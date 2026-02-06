Солдати НАТО / © Associated Press

Росія, ймовірно, буде готова напасти на НАТО протягом найближчого часу. Тому європейці починають готуватися до можливого воєнного протистояння з допомогою тренувань та моделювання різних ситуацій.

Про це пише The Wall Street Journal.

Зокрема, в прогнозах європейських розвідників, військових та урядовців щодо можливого нападу йдеться про такий відтинок часу, як один рік.

Такої думки тримається міністр оборони Нідерландів Рубен Брекелманс.

«Ми бачимо, що вони вже збільшують свої стратегічні запаси, збільшують присутність та озброєння вздовж кордонів НАТО», — наголосив він.

Стратеги НАТО також занепокоєні військовими планами Росії щодо шведських, фінських і данських островів у Балтійському морі, деяких районів Польщі та північних регіонів Норвегії та Фінляндії. Також існує можливість ударів по європейській стратегічній інфраструктурі — аж до нідерландського порту Роттердам.

У публікації зазначається, що російський диктатор Володимир Путін хоче відродити славу Російської імперії. І ймовірними мішенями для потенційного вторгнення стануть Литва, Латвія та Естонія.

Що відомо про ймовірний напад РФ на Європу

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте попередив європейців, що їм треба «перейти до воєнного мислення». Для континенту, що вже звик до миру, це буде складним, але необхідним кроком. І не лише через те, що Україна повільно, але невпинно поступається територією Росії, але й через те, що нова адміністрація в США на чолі із президентом Дональдом Трампом вже засвідчила сумніви у подальшій допомозі Україні та відкрито погрожувала залишити союзників по НАТО на самоті якщо вони і надалі не виконуватимуть свої оборонні зобов’язання.

Попри те, що ситуація вимагає швидкого реагування, увага Європи здається розпорошеною. Дані свідчать, що найбільших атак можуть зазнати Німеччина та Франція, але там нині більш зосереджені на спаді економіки, бюджетних дефіцитах і політичних суперечках, що усе разом підриває їхню здатність виконувати обіцянки, дані Україні.

У Британії, яка також є потужною європейською силою, попри складну міжнародну ситуацію скорочують видатки на оборону.

А в Нідерландах внутрішня дискусія місяцями крутиться довкола нових поворотів у долі урядової коаліції, зосередженої передусім на внутрішньополітичних проблемах.

Крім того, за останні три роки росіяни стали частіше вдаватися до дедалі зухваліших диверсій та підривної діяльності проти європейських союзників України. Європі буде важко стримувати наростаючі російські напади покладаючись лише на власні військові потужності, кажуть експерти.