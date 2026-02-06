Призначення пенсій та соцвиплат планується зробити автоматичним

Призначення пенсій

Міністерство цифрової трансформації готує масштабну реформу соціальної системи, яка покликана повністю змінити взаємодію громадян із державою. Головним вектором змін стане впровадження так званого проактивного формату надання послуг. Це означає, що пенсії та інші види державної допомоги призначатимуться автоматично на основі даних із наявних державних реєстрів.

Нова концепція призначення пенсій

На сьогодні процес оформлення пенсійних виплат залишається одним із найскладніших бюрократичних етапів у житті громадян. Людям доводиться самостійно збирати підтвердження трудового стажу, звертатися до архівів та неодноразово відвідувати відділення пенсійного фонду. Мінцифра пропонує замінити цю застарілу модель інноваційним підходом:

система автоматично ідентифікуватиме момент досягнення особою пенсійного віку;

оформлення відбуватиметься у кілька кліків через смартфон;

наступного дня після дня народження громадянину потрібно буде лише зайти в додаток і обрати банківську картку для зарахування коштів.

Важливо, що право на оскарження розрахованої суми залишається за громадянином. Якщо людина не погодиться з нарахованим обсягом виплат, вона зможе ініціювати перегляд рішення у загальному порядку.

У перспективі взаємодія з державою перетвориться на отримання зручних повідомлень. Замість багатогодинних черг громадяни отримуватимуть push-повідомлення з готовою пропозицією щодо соціальної виплати. Все, що залишиться зробити користувачеві — натиснути кнопку «погодитися» та вказати номер рахунку.

Підтримка вразливих категорій населення

Особлива увага в межах реформи приділяється цифровізації послуг для людей з інвалідністю та сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах. Поточна ситуація змушує громадян фактично доводити державі своє право на допомогу, що створює додаткове навантаження на вразливі групи.

Попри те, державні реєстри влада вже бачить статус особи, її рівень доходів та стан працевлаштування. Відтак, якщо допомога передбачена законом, держава має пропонувати її самостійно, не чекаючи на звернення.

Коли запрацює система

Попри чітку стратегію та сформовану концепцію, точні дати запуску автоматичних послуг поки не розголошуються. У міністерстві підкреслюють, що це масштабні стратегічні плани, робота над технічною реалізацією яких триває безперервно.