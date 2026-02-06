ТСН у соціальних мережах

Блогерка Ксюша Манекен заявила про вагітність і показала округлий животик: реакція зірок

33-річна зірка Мережі разом із чоловіком ощасливили фанів радісною новиною.

Віра Хмельницька
Ксюша Манекен з чоловіком

Ксюша Манекен з чоловіком / © instagram.com/maneken007

Відома українська блогерка Ксюша Манекен, яка торік опинилася в епіцентрі скандалу з відомим банком, повідомила про вагітність.

Зірка Мережі повідомила про майбутнє материнство в Instagram. Вона опублікувала ніжні кадри, де постає напівоголеною, але при цьому з голови до ніг її силует огортає напівпрозора червона вуаль. До слова, ніжними кадрами з округленим животиком Ксюша поділилася у свій 33-й день народження.

За словами блогерки, вона не намагалися приховувати вагітність. Своє мовчання Манекен пояснила тим, що у перші місяці очікування на малюка її живіт був напрочуд пласким і не видавав нове життя. Саме тому підписники не одразу могли зрозуміти, що зірка Мережі при надії.

Ксюша Манекен вагітна / © instagram.com/maneken007

Ксюша Манекен вагітна / © instagram.com/maneken007

«Сьогодні мені виповнюється 33 роки й схоже я більше не чайлдфрі», — з гумором написала майбутня зіркова мама.

У коментарях привітати Ксюшу з майбутнім поповненням в родині зібралося чимало зірок українського шоубізнесу.

  • «Вітаю» — Інна Мірошниченко

  • «Вау! Вітаю!» — Даша Квіткова

  • «Вітаю» — Наталка Денисенко

  • «Ой, я теж в 33 народила. Вітаю, моя люба, з Днем народженням і вагітністю» — Вікторія Маремуха

На малюка Ксюша Манекен чекає разом зі своїм чоловіком. Як відомо, блогерка 2024 року вийшла заміж за Андрія Дома. Чоловік працює як забудовник і девелопер. До слова, протягом останніх років закохані не приховують своїх закордонних подорожей і розкішного відпочинку. Тим не менш, Андрій активно будує свій бізнес саме в Україні.

Ксюша Манекен з чоловіком / © instagram.com/maneken007

Ксюша Манекен з чоловіком / © instagram.com/maneken007

Нагадаємо, нещодавно акторка Лілія Ребрик назвала свої правила міцного шлюбу та які табу має з чоловіком Андрієм Диким.

