Сирський розкрив, від чого залежить ефективність ППО України

Олександр Сирський / © Олександр Сирський

Ефективність української системи протиповітряної оборони протягом останніх двох років становить близько 74%.

Про це повідомив головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський.

Складність умов та щоденні атаки

Головнокомандувач зазначив, що система ППО функціонує у надзвичайно складних умовах постійних атак. За даними Олександра Сирського, противник щодня застосовує значну кількість озброєння.

«Щоденно противник застосовує від 100 до 200 ударних БпЛА типу Shahed та періодично здійснює масовані ракетно-авіаційні удари», — наголосив Сирський.

Він пояснив, що в умовах складної погоди основним засобом залишаються зенітні ракетні війська. А за сприятливих умов активно залучаються авіація та дрони-перехоплювачі. Це дозволяє знищувати «70 відсотків, а подекуди й більше, усіх засобів повітряного нападу», підкреслив Головнокомандувач.

«У таких умовах стійкість системи залежить від багатьох чинників. Зокрема — ритмічного постачання засобів ураження, технологізації, ефективних кадрових та управлінських рішень, здатності швидко адаптуватися до нових викликів, відмови від застарілих бюрократичних практик», — зазначив Сирський.

Організаційні зміни та дрони-перехоплювачі

Також Головнокомандувач анонсував комплекс заходів для підвищення ефективності оборони. Зокрема, Олександр Сирський повідомив про плани щодо перерозподілу функцій між підрозділами.

«Планується перерозподіл функцій між зенітними ракетними військами та новим родом військ, який відповідатиме за прикриття важливих об’єктів», — заявив він.

Крім того, Сирський зазначив, що наразі нарощується чисельність і якість дронів-перехоплювачів. Для вирішення проблеми дефіциту ракет до зенітних комплексів та винищувальної авіації ведеться активна взаємодія з міжнародними партнерами, підсумував Головнокомандувач ЗСУ.

Що відомо про покращення роботи ППО в Україні

Нагадаємо, в Україні змінюють систему протиповітряної оборони. Сирський анонсував термінову перебудову ППО, перерозподіл функцій і посилення дронів-перехоплювачів.

Раніше Зеленський повідомляв, що наразі триває трансформація роботи ППО, що безпосередньо стосується окремих регіонів. Зміни впроваджуються у роботу команд-перехоплювачів, мобільних вогневих груп та всього компонента малої протиповітряної оборони.

Також президент заявляв про посилення авіаційної компоненти Сил оборони України та наявні домовленості щодо постачання сучасних бойових літаків для Повітряних сил.

Окрім цього, у Збройних силах України створили нове командування. Йдеться про напрям безпілотних систем ППО.