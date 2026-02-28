Три знака Зодиака, которым сегодня нельзя неосмотрительно тратить деньги

Гороскоп / © Credits

Также нельзя неосмотрительно тратить деньги, поскольку это может негативно отроиться на материальном положении.

Сегодня, 28 февраля, умеренность во всем нужно соблюдать предстаивтелям всех знаков зодиакального круга, но трем из них особенно важно осторожно обращаться с финансами.

Овен

Овны славятся своей стремительностью и поспешностью во всем, и скорость, с которой они тратят деньги, в этом смысле не исключение. Но сегодня они рискуют превзойти самих себя и за день спустить бюджет целого месяца, из-за чего в оставшееся время им придется беспощадно экономить на себе.

Дева

Девы, пожалуй, самый экономный — если не скать, скупой — знак Зодиака, тем удивительнее будет их нынешнее поведение, когда они начнут буквально швырять деньги направо и налево. Звезды советуют им призвать на помощь свою природную осмотрительность и, как говорится, сбавить обороты.

Водолей

Водолеям вообще не свойственно такое понятие как экономия: если им что-то понравилось, они могут потратить на эту вещь все, что у них есть, при этом свершено не задумываясь о последствиях. Сегодня такая безрассудность может особенно дорого — в прямом смысле этого слова — им обойтись.

