ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
773
Час на прочитання
1 хв

Найбільша православна святиня опинилася в епіцентрі землетрусу

Осередок землетрусу мав глибину 12,5 кілометрів і відчувався в кількох районах Північної Греції.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Гора Афон

Гора Афон / © pixabay.com

У суботу, 7 червня, на горі Афон у Греції, найбільшому у світі осередку православного чернецтва, стався землетрус магнітудою 5,3.

Про це повідомляє грецьке видання Ekathimerini.

За даними Геодинамічного інституту Афін, землетрус стався незадовго до 16:00 (час збігається з Київським), а його епіцентр знаходився за 9 кілометрів на західно-північний захід від Карієса, головного міста монастирської громади.

Його осередок мав глибину 12,5 кілометрів і відчувався в кількох районах Північної Греції.

За ним послідував афтершок магнітудою 3,8 у тому ж районі з глибиною осередку лише п’ять кілометрів.

Про руйнування або постраждалих наразі інформації не було.

Свята гора Афон — це автономна республіка, населена виключно ченцями і повністю присвячена чернечому життю. У системі адміністративних районів Греції має назву Автономна чернеча держава Святої Гори.

Афон складає спільноту із 20 православних монастирів під прямою юрисдикцією Константинопольського патріархату.

Нагадаємо, під час зустрічі президента України Володимира Зеленського з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом стався землетрус, який відчувався у столиці країни Анкарі.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie