Найбільша православна святиня опинилася в епіцентрі землетрусу

Гора Афон / © pixabay.com

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У суботу, 7 червня, на горі Афон у Греції, найбільшому у світі осередку православного чернецтва, стався землетрус магнітудою 5,3.

Про це повідомляє грецьке видання Ekathimerini.

За даними Геодинамічного інституту Афін, землетрус стався незадовго до 16:00 (час збігається з Київським), а його епіцентр знаходився за 9 кілометрів на західно-північний захід від Карієса, головного міста монастирської громади.

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Його осередок мав глибину 12,5 кілометрів і відчувався в кількох районах Північної Греції.

За ним послідував афтершок магнітудою 3,8 у тому ж районі з глибиною осередку лише п’ять кілометрів.

Про руйнування або постраждалих наразі інформації не було.

Свята гора Афон — це автономна республіка, населена виключно ченцями і повністю присвячена чернечому життю. У системі адміністративних районів Греції має назву Автономна чернеча держава Святої Гори.

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Афон складає спільноту із 20 православних монастирів під прямою юрисдикцією Константинопольського патріархату.

Нагадаємо, під час зустрічі президента України Володимира Зеленського з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом стався землетрус, який відчувався у столиці країни Анкарі.