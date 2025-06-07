ЗСУ про ситуацію на Донеччині: де зараз найбільше боїв

ЗСУ

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Російські окупанти не припиняють наступальні спроби на сході України. Зараз ворог зосередився на спробах закріпитися поблизу траси Покровськ–Костянтинівка.

Про це повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання «Хортиця» Віктор Трегубов у ефірі телемарафону.

«Активні бойові дії тривають у районі Попового Яру, який наразі є однією з найбільш гарячих точок на сході. ЗСУ роблять усе можливе, щоб зупинити ворога та не дати йому розвинути наступ, а в ідеалі — відкинути на південь», — зазначив Трегубов.

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Він додав, що під час літньої наступальної кампанії окупанти, ймовірно, спрямують свої зусилля на напрямок Костянтинівки та Дружківки, а також через Часів Яр і Торецьк, які вони намагаються взяти вже роками. Втім, тепер очікується посилення активності на цих напрямках.

Нагадаємо, літо 2025 року може стати новим випробуванням для України: експерти попереджають, що армія РФ може готуватися до масштабного наступу.

Про це свідчить перегрупування ворожих сил і накопичення резервів.

Деякі аналітики припускають, що Кремль планує активізувати бойові дії на кількох напрямках, намагаючись створити тиск перед потенційними перемовинами про припинення вогню.

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Військовий експерт Сергій Грабський повідомив про прорив російських військ на ділянці між містами Мирноград, що є передмістям Покровська, та Костянтинівкою на Донеччині.

Тим часом командир батальйону безпілотних систем 68-ї окремої єгерської бригади з позивним «Лютий» зазначив, що ворог не полишає спроб захопити Покровськ і щодня веде штурмові дії проти українських позицій у цьому районі.

За його словами, на напрямку Покровська росіяни активно використовують безпілотники різних типів у ході наступу.